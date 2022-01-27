В результате трагедии погибли пять человек, еще пять с ранениями госпитализированы.

Инцидент произошел 27 января, около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода в Днепропетровской области. Военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.В результате четыре военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте. Еще пять человек получили ранения. Стрелец с автоматом скрылся с места преступления.Установлено, что это военнослужащий Национальной гвардии Украины 2001 года рождения из Одесской области.В Днепропетровской и соседних областях введена полицейская спецоперация.