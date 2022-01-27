До конца года остается 338 дней.

27 января во всем мире отмечают День памяти жертв Холокоста. Также сегодня Всемирный день молокоотсоса, День несочетаемых цветов в одежде, Международный день портвейна.В Германии сегодня День памяти жертв национал-социализма, в Сербии - День святого Саввы, в Италии - День памяти, в Польше - День работников государственных служб занятости, в Исландии - День солнечного кофе, в Монако - День святой Девоты, в Грузии - День святой Нино, в США - День благодарности своему наставнику, День табельных часов, День Томаса Крэппера и День научно-популярного журнала "National Geographic", во Вьетнаме - День мира, в Канаде - День семейной грамотности, в Туркменистане - День защитника Отечества и День духовности.Кроме того, 27 января 1860 года вышло полное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко.Православная церковь сегодня почитает память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.27 января именины у Моисея, Павла, Адама, Сергея, Прокла, Макария, Марка, Вениамина, Ильи, Нины, Иосифа и Степана.