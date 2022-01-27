В Харьковской области заболеваемость коронавирусной инфекцией почти в семь раз превышает допустимый максимум.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из оперативной сводки Министерства здравоохранения Украины, 27 января Харьковская область находится в «оранжевой зоне» карантина из-за высоких показателей заболевания и коэффициента выявления коронавирусной инфекции.В частности, по состоянию на 27 января, в Харьковской области более чем в пять раз превышен уровень заболеваемости – 508 случаев на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения. Также превышает максимально допустимый показатель коэффициент обнаружения случаев болезни – 21% при максимально допустимых 20%.Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 31,9%.Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1593 случая коронавирусной инфекции, 381 человек выздоровел, 4 - скончалисьЧтоб быть в курсе главных новостей Харькова и области, подписывайтесь на Вечерний Харьков в Google-News