Часть домов в городе временно осталась без холодной воды.

По информации коммунального предприятия "Харьковводоканал", водоснабжения не будет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Воды не будет по следующим адресам:пр. Людвига Свободы, 35-б (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 48 (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 21, пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с) до 20:00 27.01.22 г.ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №4, стояк) до 17:00 27.01.22 г.ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №2, спаренный стояк), ул. Маршала Рыбалко, 20 (стояк) до 17:00 27.01.22 г.пр. Ново-Баварский (Ильича), 105 (п. №2) до 17:00 27.01.22 г.; ул. Власенко, 22 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 27.01.22 г.ул. Староверещаковская (ч/с), проезд Верещаковский (ул. Красного Милиционера) (ч/с) до 20:00 27.01.22 г.пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №6, стояк) до 17:00 27.01.22 г.