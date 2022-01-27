В результате пожара никто не пострадал.

26 января в 14:18 спасателям поступило сообщение о пожаре по улице Немышлянская, 327/1. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

Когда бойцы пожарно-спасательной части прибыли на место происшествия, горела крыша одноэтажного жилого дома. Личный состав сразу провел боевое развертывание и приступил к тушению пожара.

В 14:50 спасатели локализовали центр пожара, разобрали и пролили деревянное перекрытие дома, чтобы огонь не мог распространиться по пустотам.

Окончательная ликвидация произошла в 15:43. В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, в Харьковской области горел лицей в Казачьей Лопани.

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