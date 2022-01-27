После реанимации пенсионерку доставили в больницу.

Днем 26 января бригада скорой помощи реанимировала 81-летнюю женщину, у которой от осложнений коронавируса остановилось сердце. Об этом сообщили в Центре экстренной помощи и медицины катастроф.

По информации медиков, причиной клинической смерти пожилой женщины стали инфекционно-токсический шок и двусторонняя пневмония.

"Благодаря проведению бригадой экстренной медицинской помощи в составе Артема Трофимчука и водителя Виктора Колинько, успешных реанимационных мероприятий, женщину удалось «вернуть» к жизни. Для дальнейшего лечения больную  госпитализировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, харьковским медикам «скорой» снова пришлось идти более километра пешком.

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