Спасатели отбуксировали грузовик на безопасный для передвижения участок дороги.

Инцидент произошел днем 26 января на улице Енакиевской, 16. Водитель грузовика “DAF” обратился к спасателям за помощью, потому что не мог выехать с места на обледеневшем и заснеженном участке дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

Спасатели автомобилем повышенной проходимости помогли отбуксировать грузовик на безопасный для передвижения участок дороги.

Напомним, в Харьковской области в снегу застрял автомобиль скорой помощи.

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