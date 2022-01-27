Спасатели отбуксировали грузовик на безопасный для передвижения участок дороги.Инцидент произошел днем 26 января на улице Енакиевской, 16. Водитель грузовика “DAF” обратился к спасателям за помощью, потому что не мог выехать с места на обледеневшем и заснеженном участке дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
Спасатели автомобилем повышенной проходимости помогли отбуксировать грузовик на безопасный для передвижения участок дороги.
Напомним, в Харьковской области в снегу застрял автомобиль скорой помощи.