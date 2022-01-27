Харьков стал одним из многих городов, где войска Третьего рейха уничтожали еврейское население.

Холокост – массовое уничтожение еврейского народа во время Второй мировой войны. В Харькове гетто располагалось в районе ХТЗ. Людей сгоняли в бараки и расстреливали просто за то, что они по национальности были евреями.В частности, 14 декабря 1941 года в оккупированном фашистами Харькове по приказу немецкого коменданта города всех евреев в трехдневный срок переселили в неотапливаемые бараки тракторного и станкостроительного заводов. Потом их партиями вели под конвоем с ХТЗ несколько километров пешком к месту расстрела — оврагам Дробицкого Яра.Так начинался харьковский Холокост, уничтоживший в первый год оккупации города до 24 тысяч евреев — от грудных младенцев до стариков. После освобождения Харькова писатель А. Толстой свидетельствовал: «Я был при раскопках этих ужасающих ям и удостоверяю подлинность убийства, причем оно было произведено с чрезвычайной изощренностью, чтобы доставить жертвам как можно больше мук».Сегодня на месте массового уничтожения евреев находится Мемориальный комплекс «Дробицкий Яр» — одно из самых известных мест массовых казней и захоронений жертв нацизма в Украине. Там в десяти братских могилах захоронено около 30 тысяч человек.Приказом Министерства культуры Украины «Дробицкий Яр» признан памятником истории и монументального искусства местного значения.Мемориальный комплекс был открыт в 2002 году и занял площадь свыше 9,3 гектара. На стадии создания комплекса о статусе памятника местного или национального значения никто не думал: изначально главной задачей было достойно увековечить это место, создать здесь величественный памятник. И это удалось – комплекс занял достойное место среди мемориалов страны.