С 7 по 25 февраля обучение будет проходить дистанционно.

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" переходит на дистанционную форму обучения. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".Отмечается, что такое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, вызванной коронавирусом и стремительным распространением штамма “Омикрон”. Так, с 7 по 25 февраля обучение будет проходить дистанционно.Напомним, ранее в одной из громад Харьковщины школьников отправили на дистанционное обучение