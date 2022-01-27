Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до десяти лет.

Инцидент произошел в октябре 2021 года. Мужчина вместе со своим 12-летним сыном находились возле дома по улице Наумовской. Отец решил украсть строительные металлические леса, которые лежали во дворе дома. Он сказал сыну, что эти материалы принадлежат ему.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина убедил ребенка в том, что нужно перелезть через забор вместе с ним и забрать материалы. Отец вместе с сыном проникли во двор и украли металлические леса.Киевской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего ранее судимого мужчины по факту кражи, соединенной с проникновением в помещение, и по факту втягивания несовершеннолетнего в противоправную деятельность, совершенное отцом (ч. 3 ст. 185, ч .2 ст.304 УК Украины).Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до десяти лет.