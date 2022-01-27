В результате аварии женщина получила телесные повреждения.

25 января около 11:00 на перекрестке улицы Рымарской и переулке Грабовского, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Ford Kuga черного цвета наехал на женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.В результате аварии женщина получила телесные повреждения. По факту ДТП открыто уголовное производство.Свидетелей и очевидцев ДТП просят обращаться по телефону: 093-87-57-388 или в кабинет №6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области по адресу улица Маяковского, 22.