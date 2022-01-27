Заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа заявил, что в Варшаве ведут консультации по поставке оружия в Украину и готовы оказать поддержку на фоне угрозы нового вторжения России.

Об этом пишет Interia.pl "Мы ведем консультации по этому поводу. Я не хочу раскрывать все, потому что не все служит делу безопасности Украины", отметил Оцепа.По его словам, Варшава готова "поддержать Украину во всем, что нужно".Замминистра также отметил, что Польша не планирует сейчас эвакуировать своих дипломатов.