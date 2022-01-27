Самый ответственный народный депутат харьковчанка Юлия Светличная заняла в рейтинге ответственности народных депутатов первую строчку. Сегодня такие результаты – скорее исключение, нежели правило, констатируют эксперты. В нынешнее непростое время именно такие народные избранники остаются чуть ли не единственной надеждой для своих избирателей.

«Юлия Александровна, ну при вас же все работало»

Симбиоз опыта и системного управления

Портал «Слово и дело» обнародовал рейтинг ответственности народных депутатов, в котором Юлия Светличная стала наиболее ответственным нардепом. Она выполнила 81% своих обещаний, 19% находится в процессе исполнения. Невыполненных обещаний – ноль.До избрания народным депутатом Юлия Светличная возглавляла Харьковскую областную государственную администрацию. Во время каденции в должности главы области Юлия Светличная неоднократно возглавляла рейтинги и становилась наиболее эффективным губернатором. И это неудивительно, ведь именно в период губернаторства Юлии Светличной Харьковщина вышла на передовые показатели в большинстве направлений социально-экономической сферы.Она смогла реализовать масштабные преобразования во вверенном регионе, констатируют эксперты. Харьковская область уверенно лидировала в многочисленных рейтингах. Пребывая в должности главы Харьковщины, Юлия Светличная сумела в кратчайшие сроки обеспечить стабильность в регионе, завоевать доверие инвесторов и наладить продуктивный диалог с бизнесом. В результате – рост промышленности, количества рабочих мест и увеличение заработной платы на предприятиях.При ее руководстве регионом Харьковскую область постоянно посещали международные инвесторы. Беспрецедентным событием стал форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы». На тогдашний форум приехали участники из 35 стран мира, представители крупного бизнеса и дипломатии, а также ключевые фигуры украинского политикума. И это, безусловно, свидетельство уважения к профессионализму Юлии Светличной. Ее работу высоко оценивают и рядовые жители области.– При Светличной больше делалось. Новостроек, порядка больше было, а сейчас как-то даже незаметно. Одним словом, Светличная была ближе к людям, показывалась, выходила, общалась, – говорят жители области.Все свои профессиональные качества Юлия Светличная активно использует в качестве народного депутата. Стоит вспомнить, что, баллотируясь в Верховную Раду, Юлия Светличная получила беспрецедентную поддержку избирателей – 78%.– Поддержка 78% – это большое доверие, но и большая ответственность перед людьми. Сложные времена требуют ответственных решений. Когда опасность нависает над страной, все должны объединиться для защиты людей. Все это время мы были вместе, и сложные времена пройдем вместе. Я людей не оставлю, – заверила народный депутат.Доверие к Юлии Светличной стало толчком для того, чтобы команда ее единомышленников, объединенных в Блок Светличной «Разом!» заняла руководящие должности во многих объединенных территориальных громадах. Ее одноименный блок представлен в Харьковском областном и городском советах. Принцип работы депутатов Блока Светличной в местных советах совпадает с принципами работы самой народной избранницы – это поддержка рядовых жителей области, восстановление и строительство социальной инфраструктуры, предоставление материальной помощи нуждающимся.– Вопросы по лечению, по развитию громады, автотранспортному сообщению между ОТГ, вопросы личного характера, вопросы трудоустройства – людям сейчас сложно решать подобные проблемы и находить деньги, чтобы выжить. И Блок Светличной «Разом!» настаивает, чтобы именно в эти трудные времена в областном бюджете были выделены средства на материальную помощь.Мандат доверия к Юлии Светличной в качестве народного депутата остается очень высоким. Ведь она, в отличие от многих народных избранников, слышит людей, пытается решать их проблемы и никогда не отгораживается от своих избирателей. Идти к людям, а не сидеть в кабинете – главный принцип ее работы.Люди в громадах Харьковщины, лишенные поддержки и центральной, и областной власти, часто вспоминают, как эффективно руководила областью Юлия Светличная, и возлагают надежды только на нее.– Не могу отделаться от ощущения, что область разрозненна, развалена, что люди живут без ощущения поддержки. У людей потух взгляд и они ищут оптимизма у нас в глазах, – делится впечатлениями от поездок по области вместе с Юлий Светличной общественный деятель Мария Андреас. – Громады завалены письмами «из центра»: отчитайтесь, создайте, постройте, сделайте. А на все запросы о самом необходимом в центр получают стандартный ответ: «Денег нет». Денег нет на водопроводы, дороги, освещение улиц, их нет на тепло и на строительство необходимых объектов, на помощь людям и на помощь громадам. Программа «Енергія світла», запущенная Юлией Светличной, не работает, программа «Питна вода» не работает, нет программ термомодернизации и поддержки малого бизнеса.Работа чиновников ХОГА, по мнению Марии Андреас, свелась к сидению в кабинетах и рассылке писем, над которыми в громадах уже откровенно смеются: «Пусть пишут больше – перейдем на отопление письмами вместо газа».– При этом в каждой поездке звучит: «Юлия Александровна, ну при вас же все работало. Вы же и с людьми, и с министрами умели разговаривать, чтобы результат был». Знаете, что отъединяет всех глав области после 2019 года? Они все достраивают и открывают объекты, начатые Светличной. Потому что она была единственным губернатором, выполнявшим свои обещания. А сейчас она лидер в рейтинге нардепов по уровню ответственности, – отмечает Мария Андреас. – А еще она знает, как собрать команду, как ее мотивировать, как поставить задачу и как спросить за ее выполнение, как процесс превратить в результат, как отсеивать лишнее и акцентировать внимание на важном.Именно этим команда Юлии Светличной сейчас выгодно выделяется в области – цельностью, сплоченностью и взаимной поддержкой.– Обмениваются опытом, помогают друг другу и всегда поддерживают, – продолжает Мария Андреас. – Но иногда создается ощущение, что мы остались единственными взрослыми среди беспомощных детей. Ну что ж, значит такое время. А мы работаем, как и раньше. На уровне стабильности и столь необходимого людям здорового оптимизма.Политолог доктор политических наук Игорь Полищук отмечает, что Юлия Светличная удачно объединяет в себе, с одной стороны, большой опыт (была губернатором, возглавляла различные рейтинги и т.д), а с другой – системный подход к управлению, что в итоге дает ей фору по сравнению с коллегами.– Скажу больше, пани Юлия очень умело общается с избирателями, регулярно проводит личные встречи, не понаслышке знает о реальных проблемах, с которыми сталкиваются люди, – продолжает политолог. – И если позволяет компетенция, всегда помогает. А в этом, собственно, и заключается предназначение народных избранников – выполнять функцию обслуживания своих избирателей. Так что вполне закономерно, что Юлия Светличная сегодня является одним из лучших народных депутатов.По результатам рейтинга у Юлии Светличной нет ни одного невыполненного обещания, зато более 80% – претворенных в жизнь. А это свидетельствует о том, что ответственность совпадает с эффективностью работы.– Потому что за спиной у пани Юлии очень хорошая управленческая школа, она прошла все пути роста. А все это формирует у человека ответственное отношение к делу, – считает Игорь Полищук. – Побольше бы нам таких депутатов, которые ответственно относятся к своему делу, не остаются равнодушными к проблемам людей, к боли людей.По словам политолога, в наше непростое время именно такие народные депутаты порой остаются чуть ли не единственной надеждой для своих избирателей, потому что другие государственные институты, чиновники далеко не всегда проявляет довольно обычные для депутатов в развитых демократиях качества.– К сожалению, приходится констатировать, что на сегодняшний день результаты, которые показывает народный депутат Юлия Светличная, – скорее исключение, нежели правило, – говорит Игорь Полищук.