С точки зрения сохранения полезных веществ авокадо нужно есть сырым, не сдабривая никакими соусами и приправами. Однако вкуснее он будет в салатах – в сочетании с помидорами, морепродуктами, мягкими сырами.

Мякоть авокадо гармонично сочетается с мясом, рыбой, морепродуктами, овощами. Способы обработки продукта разные: в кухнях разных стран авокадо жарят, варят, запекают, тушат или едят сырым.Спелые и перезрелые плоды используют для приготовления соусов, паштетов, а сырыми их можно добавлять в смузи и салаты. Жирность и особая текстура мякоти позволяют готовить из авокадо вкусные десерты.– простой соус, который принято подавать с кукурузными лепешками и овощами. Готовить его классическую вариацию можно безрецепта: размять мякоть авокадо с соком лайма, солью, перцем – и готово. За счет добавления чеснока и лука к пасте из авокадо вкус блюда станет более ярким и насыщенным.– добавив к нейтральному вкусу авокадо разнообразные сушеные специи, можно сделать отличное дополнение к поджаренному тосту. Такая намазка из авокадо может быть или абсолютно однородной, или с кусочками. Ею хорошо намазывать тосты, а сверху можно выложить сыр или красную рыбу.– благодаря нейтральному вкусу авокадо прекрасно сочетается со многими продуктами, придавая салатам совершенно особенные вкусовые нотки. Часто в салатах его сочетают с морепродуктами, сыром, фруктами, особенно цитрусовыми, курицей, крабовыми палочками, морской рыбой, овощами, маслинами. Лучшей заправкой будет лимонный сок, который придаст кислинку и сохранит насыщенный цвет авокадо.– напиток из авокадо и банана зарядит бодростью и энергией. Взбейте авокадо и банан в блендере, а затем добавьте классический йогурт.– с этим плодом готовят конфеты, выпечку и даже мороженое. Готовить мороженое очень просто – смешайте спелый авокадо с соком и цедрой лайма или лимона. Добавьте мед и тщательно перебейте в блендере. Выложите в форму и дождитесь, пока смесь замерзнет. Вместо меда можно добавлять различные фрукты и ягоды. Вкусно будет с бананом и клубникой.