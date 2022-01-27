В Харькове – 1 079 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 27 января в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 1 219 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 260 229 случаев заболевания COVID-19, 17 578 человек находятся под медицинским наблюдением, 236 090 пациентов выздоровели, 6 561 - умер.По состоянию на 27 января, в области за сутки привито 6 060 человек. Всего с начала вакцинации сделано 2 162 636 прививок: первой дозой привито 1 122 955 человек, две дозы получили 1 023 471 человек, сделали дополнительные прививки 1 204 человека, бустерную дозу получили 15 006 человек.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 27 января в Украине зафиксировано 32 393 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 3 946 202 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 99 738 человек умерли, 3 601 952 - выздоровели.