Неизвестные изрисовали свастикой и забросали яйцами мемориальную доску филологу Юрию Шевелеву, установленную на доме "Саламандры" на ул. Сумской, 17.

Фото оскверненной мемориальной доски опубликовал телеграм-канал ВЕХА.На опубликованном фото видно, что доску забрасывали яйцами, а на стене под ней красной краской нарисовали перечеркнутую фашистскую символику.Акт вандализма произошел через несколько дней после установки мемориальной таблички с именем филолога.Доска в память о харьковском филологе Юрии Шевелеве появилась на фасаде дома "Саламандры" была установлена несколько дней назад, 22 января. Это уже вторая попытка установки мемориальной доски Шевелеву: первую установили еще в 2013 году, но тогда ее разбили неизвестные. На восстановление доски потратили более 80 тысяч гривен, которые собрали благодаря неравнодушным людям.Доска сделана из антивандального материала. Планируется, что позже будет установлен и бюст Шевелеву.Юрий Шевелев (1908-2002) - лингвист и литературовед, преподаватель, член Национальной Академии Наук Украины. Его работы внесли весомый вклад в историю украинского и белорусского языков, реконструкции праславянского языка. Родился и прожил до Второй мировой войны в Харькове, остался в оккупации, в 1943 году уехал из Украины и с 1950 года проживал в США, где продолжил преподавательскую и научную деятельность.