Заболеваемость ковидом в Харьковской области превышает допустимый максимум – три дня подряд наш регион находится в оранжевой зоне карантина. Далеко ли Харькову до красного уровня эпидемиологический опасности?

Показатели далеки от критических

Симптомы несколько схожи



Можно лечиться в амбулаторных условиях

Сэкономить время и правильно начать лечение

Харьковская область перешла в оранжевую зону в связи с повышением уровня заболеваемости и коэффициента выявления коронавирусной инфекции, проинформировали в Харьковском областном центре контроля и профилактики заболеваний.В частности, по состоянию на 25 января в Харьковской области более чем в пять раз превышен уровень заболеваемости – 430 случаев на 100 тысяч населения при максимально допустимых 75 на 100 тысяч. Также превышает максимально допустимый показатель коэффициент обнаружения случаев болезни – 20,1% при максимально допустимых 20%. А вот загруженность коек в ковидных больницах составляет 31,1% при критических 65%.– До красной о зоны нам далеко, – сообщила «Вечернему Харькову» директор областного центра Любовь Махота. – Показатели, которые касаются госпитализации – уровень госпитализации, динамика, загруженность кислородных коек, – еще далеки от критических. Только один показатель – выявление случаев инфицирования – демонстрирует превышение: в понедельник (24 января) на две десятых, во вторник (25 января) – на одну десятую (20,2% и 20,1% при норме 20%). Возможно, он еще и выправится, поскольку очень динамичный и зависит от количества проведенных тестирований.Между тем заболеваемость растет и люди настолько напуганы, что первые же проявления температуры сразу воспринимают как конец света, говорит врач-инфекционист Евгений Дубровский.– Действительно, сейчас многие болеют, в том числе дети. Но, во-первых, не каждая лихорадка – это ковид. Во-вторых, повышенная температура – отнюдь не приговор, – замечает врач. – Сейчас видим и ковид, и грипп. Симптомы несколько схожи, но есть и разница. Грипп начинается ярко, быстро. Буквально с первого дня высокая температура., истощение, потеря аппетита, интоксикация. И очень быстро добавляется грубый влажный кашель. Омикрон ведет себя по-другому. Сначала боль в горле, насморк, незначительная температура, иногда умеренный кашель и мышечная боль в пояснице. Все развивается постепенно.Что же делать? Прежде всего, успокоиться и спокойно взглянуть на свое состояние, советует доктор.– Если ситуация сложная, есть серьезные симптомы (потеря сознания, судороги, рвота, снижение сатурации, температура выше 39,5°С, которая длительно не сбивается жаропонижающими) – требуется помощь. Обращайтесь быстро к врачу, который решит, что делать и нужна ли госпитализация, – рекомендует инфекционист.Но если течение не тяжелое, можно спокойно лечиться в амбулаторных условиях.– Первое, что нужно вспомнить: лихорадка – это правильная защитная реакция нашего организма на вирусное вторжение, она помогает поправиться. Это не приговор. Не страшный смертельный симптом. Это наша первая необходимая защита. Поэтому фанатично сбивать 37,5 °С нет никакой нужды. Только высокая, патологическая лихорадка требует коррекции. Но все равно это нужно делать с головой, – говорит врач. – Простые правила: обильное питье, увлажнение воздуха, промывание носа солевыми спреями, сиропы от кашля, жаропонижающие, спазмолитики, легкое питание. Этого достаточно для лечения в течение первых нескольких дней. Пожилые должны внимательно следить за своими сопутствующими болезнями.За это время Евгений Дубровский рекомендует сделать тесты (бесплатно, как обещают в семейных амбулаториях), чтобы четко понимать: это грипп, ковид или другое ОРВИ.– Зачем? Чтобы сэкономить время и правильно начать лечение, – продолжает он. – Это поможет при необходимости быстро госпитализировать пациента куда нужно без больших потерь времени. Особенно это касается пожилых людей. Для лечения тяжелого ковида или гриппа имеются действенные противовирусные препараты (не путать с иммуномодуляторами) для раннего действия. Они разные. И это очень важно. Также не забывайте, что кроворазжижающие, широко используемые при лечении ковида, категорически противопоказаны при гриппе, ибо способствуют сильному кровотечению.