Этой весной харьковчан ждет осовремениваете пенсии и перерасчет выплат работающим пенсионерам. Как рассчитывается пенсия, зачем нужна индексация и почему зарплата за два последних года мало влияет на выплаты пенсионеру, разбирался «Вечерний Харьков».

Среди пенсионных новаций нынешнего года – выход женщин на пенсию в возрасте 60 лет.– С 1 января этого года всем женщинам назначают пенсию по возрасту с 60 лет. Женщинам, родившимся с 1 января 1962 года к пенсии будет насчитываться плюс 9% от размера пенсии, – рассказывает первый заместитель начальника ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Галина Баева. – Общий стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии трудовой – 29 лет. Если 29 лет стажа нет – значит, придется дорабатывать.Также она напомнила, что в связи с повышением прожиточного минимума и минимальной зарплаты выросли пенсионные выплаты. Кроме того, был принят порядок перерасчета пенсий ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Первый перерасчет был в прошлом году, в этом году он проведен с 1 января.– Продолжается ежемесячная выплата 500 гривен лицам, которые достигают 80-летнего возраста. Начиная с 75 лет пенсионеры получат плюс 400 гривен к пенсии ежемесячно, – продолжает Галина Баева. – Кроме того, при наличии необходимого стажа работы (для женщин – 30 лет, для мужчин – 35; а для лиц, которые получили право на пенсию до 2011 года – 20 и 25 лет соответственно), размер пенсии не должен быть меньше 40% от минимальной заработной платы. Лица, которые не имеют такого стажа, рассчитывать на повышение пенсии до 40% от минималки не могут. Им устанавливается минимальный размер пенсии – в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, сегодня это 1934 гривны.С 1 марта харьковских пенсионеров ждет осовременивание уровня пенсионного обеспечения путем индексации заработной платы. Для чего это нужно и как скажется на пенсии?– Например, два человека работают на одинаковой должности с одинаковой заработной платой. Один выходит на пенсию в 2020 году, другой – в 2022-м. Так вот, размер пенсии у первого будет значительно ниже, чем у второго, поскольку сумма рассчитывается из средней заработной платы за три предыдущих года перед обращением за пенсией. А эта величина каждый год увеличивается и, соответственно, человек, который выходит на пенсию на год- два позже, будет получать пенсию в большем размере, – объясняет Галина Баева. – Поэтому государством принимаются меры по осовремениванию пенсии, чтобы как-то уравнять размер пенсии человека, который вышел на заслуженный отдых раньше, с размером пенсии нынешнего пенсионера. То есть при индексации не сама пенсия увеличивается на 10–12%, а средняя заработная плата, от которой рассчитывается размер пенсии.С 1 апреля будет проведен пересчет пенсии работающим пенсионерам.– Пенсионерам, которые не обратились к нам лично, в отработали два года после назначения или перерасчета пенсии, будет проведен перерасчет пенсии автоматически с учетом двух отработанных лет, – уточняет специалист. – Перерасчет проводится как от заработной платы, так и от стажа.При этом Галина Баева акцентирует внимание, что расчет пенсии не проводится за два последних года или за пять последних лет.– Для расчета пенсии берется заработная плата по данным персонифицированного учета электронного реестра застрахованных лиц с 1 июля 2000 года. Все, что вы заработали, начиная с этой даты, все данные, которые есть в электронной базе, учитываются при расчете размера пенсии с учетом последних двух лет, а не только за последние два года, – объясняет Галина Баева. – Например, человек говорит: «У меня последние два года была большая заработная плата». Она-то была большая, но увеличивается и средняя заработная плата по народному хозяйству. А посему, как правило, перерасчету от размера заработной платы подлежит значительно меньшее количество работающих пенсионеров, нежели от стажа.Специалист замечает, что люди не всегда это понимают, и после каждого перерасчета пенсий растет количество обращений в Пенсионный фонд с претензиями и вопросами.Формула расчета пенсии, по мнению Галины Баевой, очень проста.– При расчете размера пенсии учитывается стаж и заработная плата за весь период, начиная с июля 2000 года – эти данные есть в электронном реестре. Кроме того, человек имеет право предоставить справку о заработной плате за пять лет до 2000 года – на бумажных носителях из того учреждения, организации, предприятия, где он работал, если они еще есть, либо же из архива, – рассказывает Галина Баева.При этом специалист подчеркивает, что любые бумажные справки, документы либо факты, изложенные на бумажных носителях, подлежат обязательной проверке – это предусмотрено законом.– Достоверность выдачи справок должны подтверждать первичные документы и потом еще они подлежат обязательной проверке, – отметила она.Исходя из заработной платы человека и средней заработной по народному хозяйству рассчитывается индивидуальный коэффициент.– Допустим, у меня зарплата в июле 2000 года была 100 гривен, а по народному хозяйству средняя 50 гривен, значит, коэффициент 2. И так помесячно нужно посчитать коэффициенты, начиная с июля 2000 года. Выходим на какой-то общий коэффициент, допустим, 1000. Вот эту тысячу мы делим на количество месяцев, которые принимают участие в расчете. Получаем индивидуальный коэффициент для каждого человека, – объясняет Галина Баева. –Затем индивидуальный для каждого человека коэффициент умножается на среднюю заработную плату, которая определена на сегодня для расчета размера пенсии.По состоянию на 1 января 2022 года в Харьковской области насчитывается 748,3 тысячи пенсионеров. Из них 706 тысяч – пенсионеры, которые получают пенсии согласно закону «О государственном пенсионном страховании», 42 тысячи – в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении военнослужащих».– Размер пенсии по сравнению с прошлым годом вырос в среднем на 114 гривен.Средний размер пенсии по региону сегодня составляет 4046 гривен. 14% пенсионеров получаю пенсию более десяти тысяч. Минимальную пенсию в размере 1934 гривны получают не более 13% пенсионеров, – приводит статистику Галина Баева.При этом она отмечает, что размер минимальной пенсии для разных категорий пенсионеров разнится.Есть минимальный размер пенсии, который определяется на уровне прожиточного минимума – для тех, у кого недостаточно стажа и кто вышел на пенсию после 2011 года. Это 1934 гривны. Есть минимальный размер пенсии для другой категории граждан, которые имеют необходимый стаж работы – 30–35 лет либо 20–25 лет, но у них была незначительная заработная плата. Размер этих минимальных выплат выше 1934 гривен. Отдельная категория населения с минимальной пенсией – лица старше 65 лет, у них свой размер минимальной пенсии. 75-летним добавляются 400 гривен к минимуму, 80-летним – 500 гривен. То есть у них тоже свои минимальные выплаты. Так что если говорить о минимальных выплатах, то для разных категорий он будет разным, – уточнила Галина Баева.