Этой весной харьковчан ждет осовремениваете пенсии и перерасчет выплат работающим пенсионерам. Как рассчитывается пенсия, зачем нужна индексация и почему зарплата за два последних года мало влияет на выплаты пенсионеру, разбирался «Вечерний Харьков».На пенсию – в 60
Среди пенсионных новаций нынешнего года – выход женщин на пенсию в возрасте 60 лет.
– С 1 января этого года всем женщинам назначают пенсию по возрасту с 60 лет. Женщинам, родившимся с 1 января 1962 года к пенсии будет насчитываться плюс 9% от размера пенсии, – рассказывает первый заместитель начальника ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Галина Баева. – Общий стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии трудовой – 29 лет. Если 29 лет стажа нет – значит, придется дорабатывать.
Также она напомнила, что в связи с повышением прожиточного минимума и минимальной зарплаты выросли пенсионные выплаты. Кроме того, был принят порядок перерасчета пенсий ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Первый перерасчет был в прошлом году, в этом году он проведен с 1 января.
– Продолжается ежемесячная выплата 500 гривен лицам, которые достигают 80-летнего возраста. Начиная с 75 лет пенсионеры получат плюс 400 гривен к пенсии ежемесячно, – продолжает Галина Баева. – Кроме того, при наличии необходимого стажа работы (для женщин – 30 лет, для мужчин – 35; а для лиц, которые получили право на пенсию до 2011 года – 20 и 25 лет соответственно), размер пенсии не должен быть меньше 40% от минимальной заработной платы. Лица, которые не имеют такого стажа, рассчитывать на повышение пенсии до 40% от минималки не могут. Им устанавливается минимальный размер пенсии – в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, сегодня это 1934 гривны.
Зачем нужна индексация?
С 1 марта харьковских пенсионеров ждет осовременивание уровня пенсионного обеспечения путем индексации заработной платы. Для чего это нужно и как скажется на пенсии?
– Например, два человека работают на одинаковой должности с одинаковой заработной платой. Один выходит на пенсию в 2020 году, другой – в 2022-м. Так вот, размер пенсии у первого будет значительно ниже, чем у второго, поскольку сумма рассчитывается из средней заработной платы за три предыдущих года перед обращением за пенсией. А эта величина каждый год увеличивается и, соответственно, человек, который выходит на пенсию на год- два позже, будет получать пенсию в большем размере, – объясняет Галина Баева. – Поэтому государством принимаются меры по осовремениванию пенсии, чтобы как-то уравнять размер пенсии человека, который вышел на заслуженный отдых раньше, с размером пенсии нынешнего пенсионера. То есть при индексации не сама пенсия увеличивается на 10–12%, а средняя заработная плата, от которой рассчитывается размер пенсии.
Что ждет работающих пенсионеров?
С 1 апреля будет проведен пересчет пенсии работающим пенсионерам.
– Пенсионерам, которые не обратились к нам лично, в отработали два года после назначения или перерасчета пенсии, будет проведен перерасчет пенсии автоматически с учетом двух отработанных лет, – уточняет специалист. – Перерасчет проводится как от заработной платы, так и от стажа.
При этом Галина Баева акцентирует внимание, что расчет пенсии не проводится за два последних года или за пять последних лет.
– Для расчета пенсии берется заработная плата по данным персонифицированного учета электронного реестра застрахованных лиц с 1 июля 2000 года. Все, что вы заработали, начиная с этой даты, все данные, которые есть в электронной базе, учитываются при расчете размера пенсии с учетом последних двух лет, а не только за последние два года, – объясняет Галина Баева. – Например, человек говорит: «У меня последние два года была большая заработная плата». Она-то была большая, но увеличивается и средняя заработная плата по народному хозяйству. А посему, как правило, перерасчету от размера заработной платы подлежит значительно меньшее количество работающих пенсионеров, нежели от стажа.
Специалист замечает, что люди не всегда это понимают, и после каждого перерасчета пенсий растет количество обращений в Пенсионный фонд с претензиями и вопросами.
Как рассчитывается пенсия
Формула расчета пенсии, по мнению Галины Баевой, очень проста.
– При расчете размера пенсии учитывается стаж и заработная плата за весь период, начиная с июля 2000 года – эти данные есть в электронном реестре. Кроме того, человек имеет право предоставить справку о заработной плате за пять лет до 2000 года – на бумажных носителях из того учреждения, организации, предприятия, где он работал, если они еще есть, либо же из архива, – рассказывает Галина Баева.
При этом специалист подчеркивает, что любые бумажные справки, документы либо факты, изложенные на бумажных носителях, подлежат обязательной проверке – это предусмотрено законом.
– Достоверность выдачи справок должны подтверждать первичные документы и потом еще они подлежат обязательной проверке, – отметила она.
Исходя из заработной платы человека и средней заработной по народному хозяйству рассчитывается индивидуальный коэффициент.
– Допустим, у меня зарплата в июле 2000 года была 100 гривен, а по народному хозяйству средняя 50 гривен, значит, коэффициент 2. И так помесячно нужно посчитать коэффициенты, начиная с июля 2000 года. Выходим на какой-то общий коэффициент, допустим, 1000. Вот эту тысячу мы делим на количество месяцев, которые принимают участие в расчете. Получаем индивидуальный коэффициент для каждого человека, – объясняет Галина Баева. –
Затем индивидуальный для каждого человека коэффициент умножается на среднюю заработную плату, которая определена на сегодня для расчета размера пенсии.
Минималка минималке рознь
По состоянию на 1 января 2022 года в Харьковской области насчитывается 748,3 тысячи пенсионеров. Из них 706 тысяч – пенсионеры, которые получают пенсии согласно закону «О государственном пенсионном страховании», 42 тысячи – в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении военнослужащих».
– Размер пенсии по сравнению с прошлым годом вырос в среднем на 114 гривен.
Средний размер пенсии по региону сегодня составляет 4046 гривен. 14% пенсионеров получаю пенсию более десяти тысяч. Минимальную пенсию в размере 1934 гривны получают не более 13% пенсионеров, – приводит статистику Галина Баева.
При этом она отмечает, что размер минимальной пенсии для разных категорий пенсионеров разнится.
Есть минимальный размер пенсии, который определяется на уровне прожиточного минимума – для тех, у кого недостаточно стажа и кто вышел на пенсию после 2011 года. Это 1934 гривны. Есть минимальный размер пенсии для другой категории граждан, которые имеют необходимый стаж работы – 30–35 лет либо 20–25 лет, но у них была незначительная заработная плата. Размер этих минимальных выплат выше 1934 гривен. Отдельная категория населения с минимальной пенсией – лица старше 65 лет, у них свой размер минимальной пенсии. 75-летним добавляются 400 гривен к минимуму, 80-летним – 500 гривен. То есть у них тоже свои минимальные выплаты. Так что если говорить о минимальных выплатах, то для разных категорий он будет разным, – уточнила Галина Баева.