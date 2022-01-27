Скончался Валентин Грицаненко - заслуженный художник Украины, который жил и работал в Харькове.

Об этом сообщили в Харьковской государственной академии культуры."Выражаем глубокие соболезнования коллегам, родным и близким по поводу преждевременной смерти доцента, заслуженного художника Украины Грицаненко Валентина Георгиевича. Светлая память!", - говорится в сообщении.Валентин Грицаненко родился 1 января 1945 года, в селе Мала Токмачка Запорожской области. Окончил Харьковский государственный институт культуры (1969). Работал в жанре пейзажных панорамных видений. Экспериментировал в поисках собственной трактовки библейской тематики. Автор ряда научных разведок художественно-культурного направления.Член Национального Союза Художников Украины (2004). Заслуженный художник Украины, доцент. Член творческого объединения: «Буриме» и «Независимая студия» (Харьков). Работал преподавателем кафедры истории и теории культуры, доцент Харьковской академии культуры.