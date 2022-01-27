В Харькове неизвестные забросала яйцами мемориальную доску известному украинцу и харьковчанину Юрию Шевелеву.

27 января в Харькове злоумышленники забросали яйцами мемориальную доску известному историку украинской литературы, литературному и театральному критику, активному участнику научной и культурной жизни украинской эмиграции Юрию Шевелеву.Также хулиганы обрисовали краской стену, не которой размещена мемориальная доска харьковчанина.Как сообщили в полиции, соответствующую информацию они обнаружили в городских телеграм-каналах и инициировали проверку правонарушения. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.