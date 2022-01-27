Под Харьковом подозреваемого в смертельной аварии в поселке Хорошево отправили под стражу на 60 суток.

Как рассказали в областном главке, трагедия произошла ночью 23 января на улице Родниковой в поселке Хорошево. Согласно информации следствия, водитель сбил 25-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Пострадавший скончался на месте аварии.Вероятного виновника нашли и задержали с помощью кинологов и служебной собаки. Им оказался 21-летний односельчанин погибшего. Молодого человека обнаружили по месту жительства. Также полицейские установили, что на момент совершения ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.После наезда на пешехода водитель легковушки Volkswagen Passat пытался скрыть следы преступления. Транспортное средство правонарушителя изъяли и поместили на площадку временного содержания транспорта.В настоящее время следователями проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.Если вина водителя будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 10 лет.