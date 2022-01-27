Полицейские провели спецоперацию по задержанию криминальной группировки, которая "специализировалась" на разбоях. Последней жертвой преступной группы стал 84-летний мужчина.

Как сообщили в областном главке, накануне Сотрудники управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию, что на территории Харьковщины орудует группировка, участники которой представлялись полицейскими и совершали разбойные нападения.Совместно со следователями и оперативники ДВБ вышли на "след" преступников и выяснили, что организовал преступную группу 39-летний уроженец России, ныне житель Харьковщины, неоднократно судимый за разбои и наркотики. К уголовному промыслу мужчина привлек трех сообщников: 38-летнего жителя Харьковской области и двух уроженцев одной из стран Кавказского региона, 33-х и 50-ти лет. Все фигуранты находились в криминальных базах полиции.Следователи выяснили, что в декабре прошлого года участники группировки избили подростка, а пока тот находился без сознания, отобрали сумку с ценными вещами, документами и наличными в сумме почти 7000 гривен.Кроме того, оперативникам стали известны планы злоумышленников совершить разбойное нападение на мужчину, который занимается обменом валют и денежными ссудами.Однако первым в списке жертв разбойников оказался 84-летний житель Харькова. Чтобы спасти пенсионера, который мог не выдержать пыток преступников, сотрудники полиции и прокуратуры оперативно провели спецоперацию по задержанию криминальной группировки.«Дверь квартиры пенсионер открыл злоумышленникам сам, ведь они представились ему сотрудниками полиции. Попав в дом, подельники набросились на мужчину с кулаками, а чтобы не кричал, скотчем заклеили рот. В этот момент сработали бойцы спецподразделения КОРД. Всех четырех фигурантов правоохранители задержали с поличным. При обыске у них изъяли нож, скотч, перчатки, а также банковские карты потерпевшего. Также следователи изъяли автомобиль, на котором передвигались злоумышленники», - рассказали в ведомстве.Следователи полиции объявили задержанным подозрение по ч.3 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. За совершенные действия фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы. Проводятся дальнейшие следственные действия по причастности злоумышленников к другим преступлениям.