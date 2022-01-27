В Харькове 18-летнего закладчика приговорили к шести годам лишения свободы.

Как сообщили в областной прокуратуре, следствие установило, что 18-летний харьковчанин сбывал наркотики в разных районах Харькова.В частности, в мае прошлого года через интернет-магазин подросток приобрел псилоцин и каннабис, чтобы в дальнейшем продавать их конечным потребителям. Однако полицейские разоблачили закладчика, при котором нашли свертки с наркотиками.Во время судебного разбирательства молодой человек признал себя виновным полностью и 24 января Киевский районный суд Харькова вынес распространителю приговор в виде шести лет лишения свободы.