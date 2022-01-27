Злоумышленники вырубали лесные насаждения в Красноградском районе области. Нанесенный государству ущерб оценивается в 500 тысяч гривен.

Как сообщили в полиции, организовал и возглавил группировку для незаконной вырубки леса житель поселка Сахновщина 1987 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В незаконный бизнес он привлек еще троих земляков без постоянного места работы.Разоблачили организованную преступную группу в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, открытом по ст. 28, ч. 2 ст. 246, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 246 Уголовного кодекса. Также следователи изъяли орудия совершения преступлений, автотранспорт правонарушителей, а также древесину и пиломатериалы.Обвинительный акт в отношении организатора и участников преступной группы 25 января направили в суд для рассмотрения по существу.