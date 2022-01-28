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28 января во всем мире отмечают Всемирный день безработных, Международный день защиты персональных данных, Международный день конструктора "Лего", День поп-арта, Глобальный день взаимодействия с сообществом и День благодарности разработчикам плагинов.В Швейцарии сегодня Фестиваль гурманов, в Норвегии - Фестиваль "Северное сияние", в Армении - День армии, в США - День веселья на работе и День профессиональной деятельности, День отлова гремучих змей, День памяти Кристы Маколифф, День дошкольного фитнеса, День осведомлённости о налоговой скидке на доход, День большого парика, День ромашки и День черничных оладий, в Индии - День поста и духовных практик "Шат-тила Экадаши", а нна Кубе - День памяти Хосе Марти.Православная церковь почитает Павла Фивейского, который считается первым христианским монахом. Согласно верованию, он прожил 113 лет, из которых 91 год провел в одиночестве.28 января именины у Павла, Елены, Михаила, Ивана и Прохора.