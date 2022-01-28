В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1317 случаев коронавирусной инфекции, 303 человека выздоровели, 5 - скончались.Так, по состоянию на 28 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 261546 случаев заболевания, 23639 человек выздоровели, 6566 - скончались.