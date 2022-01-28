Харьковская область вернулась в «желтую» зону карантина, однако заболеваемость продолжает расти.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из оперативной сводки Министерства здравоохранения Украины, 28 января Харьковская область находится в «желтой» зоне карантина с риском вернуться в «оранжевую».
В частности, по состоянию на 28 января, в Харьковской области более чем в семь раз превышен уровень заболеваемости – 532 случая на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения. Также на грани максимально допустимого находится показатель коэффициента обнаружения случаев болезни – 18,7% при максимально допустимых 20%.
Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 32,6%.
Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1317 случаев коронавирусной инфекции, 303 человека выздоровели, 5 - скончались.
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