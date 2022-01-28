Часть домов в городе временно осталась без холодной воды.

По информации коммунального предприятия "Харьковводоканал", водоснабжения не будет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Воды не будет по следующим адресам:пр. Победы, 74-а (стояк), ул. Отакара Яроша, 21, пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с) до 20:00 28.01.22 г.ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №4, стояк) до 12:00 28.01.22 г.ул. Цеховская (ч/с), ул. Цеховская (ч/с) до 20:00 28.01.22 г.ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 18:00 28.01.22 г.