Возгорание произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.Пожар произошел 27 января, около 23:30, в частном жилом доме, в поселке Двуречная, Купянского района. На момент прибытия спасателей горели конструктивные элементы дома и домашние вещи внутри него. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
Площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Хозяин дома 1981 года рождения получил ожоги. Пожар удалось полностью ликвидировать в 01:40.
Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Напомним, в Харькове горел частный дом.