У ребенка был сильный жар.27 января в 16:05 спасателям поступило сообщение о том, что машина скорой медицинской помощи застряла в снежном заносе. Инцидент произошел в Купянском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
Медицинский автомобиль на базе микроавтобуса Peugeot сел днищем на снег выехав из села Подолы. Медики везли в больницу 4-летнего ребенка и отцом. У ребенка был сильный жар.
Спасатели с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировали карету скорой помощи на расчищенный участок дороги и доставили ребенка в больницу.
Напомним, харьковским медикам «скорой» снова пришлось идти более километра пешком.