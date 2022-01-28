В отношении украинки составлен протокол, часы изъяли для проведения дальнейшей экспертизы.

Пассажирка автобуса, который ехал из Украины в РФ, пыталась вывезти часы из металла желтого цвета с клеймом на заднем механизме “JUNGHANS” изготовленные с 1890 – 1900 год. Об этом сообщили в Харьковской таможне.Никаких разрешительных документов на перемещение часов у женщины не было. Во время общения она заявила об отсутствии товаров, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.Действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.В отношении украинки составлен протокол, часы изъяли для проведения дальнейшей экспертизы.