По данным следствия, банда вымогала у харьковчанина 10 тысяч долларов и угрожала расправой ему и семье.

С 25 июля 2021 года по настоящее время группа лиц требовали у харьковчанина деньги в сумме 10 тысяч долларов США. Правоохранители установили, что к преступлению причастны 44-летняя женщина и двое мужчин 51 и 30 лет, которые вымогали деньги у потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.27 января правоохранители провели ряд одновременных санкционированных обысков по месту регистрации и фактического проживания фигурантов, в помещении гаража и нежилом помещении, находящихся в пользовании одного из членов группы, а также в автомобиле. Изъяты документы, мобильные телефоны, сим-карты, денежные средства и другие вещественные доказательства.Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.По результатам проведенных обысков готовятся ходатайства к следственному судье о наложении ареста на изъятое имущество.