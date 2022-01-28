Сегодня и на выходных синоптики прогнозируют мокрый снег и колебания температуры.

На Харьковщине жителям рекомендуют ограничить поездки на большое расстояние из-за ухудшения погоды. С утра по территории всего региона наблюдается снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем ​​от -5 до +1°С.В службе автомобильных дорог предупреждают об ухудшении погодных условий на выходных. Так, в субботу и воскресенье, температура воздуха будет колебаться от -5°С до +2°С. Ожидается мокрый снег, местами на дорогах возможна гололедица.29 января - облачно с прояснениями. Небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем ​​западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0°С -5°С, днем ​​от -3°С до +2°С.30 января - облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днем мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2°С -7°С, днем ​​от -3°С до +2°С.31 января- облачно с прояснениями. Небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток 0-5°С.Водителей просят быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения, дистанции, скоростного режима и не мешать работе спецтехники.