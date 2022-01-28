Жанна Шарова, которая пострадала во время расстрела караула на Южмаше в Днепре, пришла в сознание, но находится в реанимации.

Пострадавшая во время стрельбы в Днепре 22-летняя Жанна Шарова пришла в сознание. Ей удалили больше метра перебитого кишечника. Впереди у нее еще одна операция. Об этом рассказал главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.Девушка родом из Харьеовской области, она занималась спортом и мечтала стать офицером Национальной гвардии Украины. Ей уже сделали сложную операцию, она пришла в себя."Три пули прошили тело Жанны. Самое тяжелое ранение в живот. Разбит тонкий и толстый кишечник. Удалено больше метра разбитого толстого и тонкого кишечника. На выходе пуля разворотила позвоночник в поясничном отделе. Уже перелито больше четырех литров крови, стабилизировали, гемоглобин восстановили. После кишечника ее ждут следующие жизненно важные операции на позвоночнике", - написал врач.Что касается состояния остальных раненых - двух военных уже переводят из реанимации в отделение. Еще один пока тяжелый, но стабильный.