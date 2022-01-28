Из-за перепадов температуры у нас на крыше пятиэтажки образовались огромные наледи, которые в любой момент могут сползти вниз. Жильцы боятся из подъезда выходить, чтоб на голову, не дай бог, кусок льда не рухнул. Скажите, куда можно обратиться, чтоб нам почистили крышу? Михаил Афанасьевич

По информации мэрии, заявки на снятие сосулек и наледи можно подавать в центральную диспетчерскую Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета, городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62», на участки КП «Жилкомсервис» или непосредственно в КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие», чьи альпинисты и будут выезжать на подобные обращения горожан.Выполняются заявки в порядке приоритетности, уточнили в КП «ХРСП». То есть прежде всего наледи сбивают на крышах тех домов, вдоль которых чаще всего ходят люди. Это в первую очередь красные линии центральных улиц, дома с подъездами без козырьков и дома, где скатные кровли выступают над тротуарами.Однако бригады КП «ХРСП» убирают снег только на кровлях домов коммунальной формы собственности, кооперативам же необходимо заключать договоры на уборку с предприятиями и частными фирмами – на свое усмотрение. Стоимость чистки зависит от объема работ и формы крыши. Например, уборка сосулек со скатных крыш в среднем стоит от 20 гривен за квадратный метр, с плоских – немного дешевле, от 15 гривен за квадратный метр. Также можно заказать такую услугу, как сбивание наледи по периметру фасада дома или чистку воронок и желобов от наледи. В таком случае стоимость работ будет варьироваться: от двух тысяч и от трех тысяч соответственно.По словам альпинистов, самые опасные районы, где существует наибольший риск схода наледи с крыш, – Киевский, Шевченковский и Московский. Именно там расположено наибольшее количество домов со старыми покатыми кровлями. Для их очистки приходится использовать специальную технику.