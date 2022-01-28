Глава Минздрава Виктор Ляшко рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году.

Прогноз заболеваемости на ближайшее время он озвучил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 28 января.- Вакцина, противовирусные препараты прямого действия, менее агрессивные штаммы SARS-CoV-2 – это четкие сигналы, что человечество сможет преодолеть COVID-19. Появление вакцины и стремление всех стран мира достичь высоких уровней охвата прививками позволяет нам оптимистично надеяться, что 2022 год будет последним для пандемии, – сказал Ляшко.Минздрав ожидает, что на пике волны омикрона смертность будет на треть ниже, чем в последнюю волну осенью. При этом количество заболевших в сутки может составить 40-60 тысяч человек.По словам Ляшко, пик волны будет в ближайшие недели, но медсистема готова к таким нагрузкам.Кроме того, он сообщил, что вскоре в красную зону карантина могут попасть еще шесть областей: Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области. Сейчас в ней находятся Ивано-Франковская и Тернопольская области.Напомним, в Украине два дня подряд фиксируют рекордный прирост коронавируса - за минувшие сутки более 34 тысяч.