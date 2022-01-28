Депутаты Верховной Рады провалили голосование по законопроекту с поправками в Уголовный кодекс, которыми устанавливалась уголовная ответственность за подделку документов о проведении профилактических прививок.

Законопроект №6084 голосовался 25 января во втором чтении поименно, но набрал только 186 голосов и, таким образом, был отклонен в целом, сообщается на сайте парламента.Законопроект был внесен в парламент Кабинетом министров Украины 23 сентября 2021 года, быстро получил положительные заключения профильных комитетов и был включен в повестку дня 19 октября.2 ноября 2021 года проект был принят за основу 282 голосами. В тот же день Верховная Рада проголосовала за сокращенные сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.Проект предлагал включить в Уголовный кодекс статью, которая предусматривала за использование поддельных документов о прививках против особо опасных инфекционных болезней штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до двух лет.Для медиков за внесение ложных сведений в медицинскую документацию о прививках предусматривался штраф от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.За изготовление и сбыт поддельных документов о прививках предлагался штраф от 85 тысяч до 170 тысяч грн или лишение свободы на срок до трех лет.Напомним, только по состоянию на октябрь 2021 года было открыто несколько сотен уголовных производств о подделке ковид-сертификатов. В ноябре в Днепре задержали врача, который, по данным следствия, зарабатывал на поддельных cертификатах до 75 тысяч гривен в день.