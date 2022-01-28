США оказывают Украине военную помощь в связи с угрозой вторжения РФ. В Министерстве обороны анонсировали до 45 авиарейсов с оружием от американской стороны. В Украину прибыли уже четыре самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина."Начались поставки дополнительной материально-технической помощи от США на сумму 200 млн долларов", - отметили в Минобороны.Сообщается, что военная помощь включает боеприпасы, средства контрбатарейной борьбы, противотанковые средства, стрелковое вооружение и т. д.Кроме того, решения о предоставлении украинской стороне материально-технической помощи в 2022 году приняли правительства Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.Такая же возможность рассматривается руководством Албании, Нидерландов, Федеративной Республики Германия и Чешской Республики.