В Харькове – 966 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 28 января в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 1050 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 261 546 случаев заболевания COVID-19, 18 587 человек находятся под медицинским наблюдением, 236 393 пациента выздоровели, 6 566 - умерли.По состоянию на 28 января, в области за сутки привито 6 282 человека. Всего с начала вакцинации сделано 2 168 918 прививок: первой дозой привито 1 125 399 человек, две дозы получили 1 026 036 человек, сделал дополнительные прививки 1 251 человек, бустерную дозу получили 16 232 человека.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 28 января в Украине зафиксировано 34 408 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 3 980 610 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 99 882 человека умерли, 3 608 094 - выздоровели.