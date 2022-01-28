Концертная деятельность Детского симфонического оркестра Kharkiv Music Fest стартовала концертом «Музыкальный сторителлинг». Главная цель концерта – благотворительная. Все средства от продажи билетов пойдут на приобретение инструментов для юных талантливых оркестрантов.

Концерт «Музыкальный сторителлинг» – это истории о свете и тьме, добре и зле, о любви и смерти. В программе прозвучали серьезные шедевры «недетского» репертуара композиторов эпохи романтизма: Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Эдварда Грига, Камиля Сен-Санса, Пьетро Масканьи и Артуро Маркеса.Дирижировал Детским симфоническим оркестром Kharkiv Music Fest дирижер Национальной оперетты Украины Назар Якобенчук. С юными музыкантами он работал впервые.– Решил пойти ва-банк и взял программу, которая мне интересна, – говорит дирижер. – Основной упор мы делали на оперную и программную музыку. Она очень театральная, очень яркая. И специально подбирали так, чтобы дети могли видеть какую-нибудь картину. Дети, если их научить и проделать правильную работу, могут делать невозможные вещи.А Международный фестиваль Kharkiv Music Fest пройдет в Харькове с 26 марта по 29 апреля 2022 года.– В течение месяца харьковчан ждут не только концерты звезд классической музыки мирового уровня, но и масштабная программа вне концертных проектов и мероприятий: раскрашенные пианино в разных уголках города в свободном доступе для всех желающих, музыкальный лекторий для настоящих меломанов, конкурс молодых композиторов, интерактивные концерты для детей, – рассказала PR-директор фестиваля Ирина Пелипко.