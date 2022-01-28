Не так давно с моей соседкой случился казус. Она пошла снимать пенсию в уличном банкомате, вставила карту в банкомат, а он ее проглотил и не вернул. Ох, сколько же ей нервов стоило, чтобы получить обратно свою карту. Подскажите, что делать, если банкомат не отдает карту? Людмила Георгиевна

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц назвали причины, по которымбанкомат может не вернуть карту:– вы несколько раз подряд ввели неправильный пин-код;– срок действия карты истек или она заблокирована;– карта размагничена или имеет механические повреждения;– вы пытаетесь провести подозрительную (с точки зрения банка) операцию – например, снять все средства со счета;– вы не забрали карту по истечении времени, указанного на экране банкомата;– из-за технического сбоя в работе банкомата. В таком случае на экране появится служебное уведомление о сбое в работе или технической неисправности. Если банкомат показывает стандартное приглашение к обслуживанию следующего клиента, это значит, что ваша карта задержана, а не просто застряла.В большинстве случаев банкоматы выдают чек, в котором указан код задержания карты. Этот чек потребуется при оформлении заявления на возврат. Однако если банкомат не выдал такой чек, это не является причиной отказа в возвращении карты.Что же нужно предпринять в первую очередь? Для начала следует попробовать принудительную отмену операции. Нажмите и удерживайте кнопку «Отмена» в течение нескольких секунд. Иногда это срабатывает, и банкомат возвращает карту.Оставайтесь у банкомата в течение ближайших 20 минут, поскольку через некоторое время он может возобновить работу.Если банкомат карту так и не вернул, придется звонить в банк, которому принадлежит устройство. На самом банкомате обычно есть название банка и телефон. Если банкомат находится в помещении финучреждения, обратитесь к его сотруднику.Если карту не вернул банкомат вашего банка, сообщите о случившемся по телефону, назовите свои данные и данные карты, а также при необходимости ответьте на контрольные вопросы. Сотрудник банка расскажет, что нужно делать.Заблокируйте карту. Это необязательный, но рекомендуемый шаг, особенно если карта исчезла из-за неисправности банкомата. В таком случае вы точно будете уверены, что вашими деньгами не воспользуется постороннее лицо.Если карту не вернул банкомат чужого банка, в первую очередь позвоните в финучреждение, его обслуживающее, и узнайте, каким образом вы можете вернуть свою карту. Затем обратитесь в банк, выдавший вам карту, и сообщите о случившемся. Возможно, вам понадобится подтверждающее письмо от вашего банка, которое нужно будет предоставить в банк, который является собственником банкомата. Обязательно заблокируйте карту. Узнайте в своем банке об условиях выпуска новой (дополнительной) карты.