Не так давно с моей соседкой случился казус. Она пошла снимать пенсию в уличном банкомате, вставила карту в банкомат, а он ее проглотил и не вернул. Ох, сколько же ей нервов стоило, чтобы получить обратно свою карту. Подскажите, что делать, если банкомат не отдает карту? Людмила ГеоргиевнаВ Фонде гарантирования вкладов физических лиц назвали причины, по которым
банкомат может не вернуть карту:
– вы несколько раз подряд ввели неправильный пин-код;
– срок действия карты истек или она заблокирована;
– карта размагничена или имеет механические повреждения;
– вы пытаетесь провести подозрительную (с точки зрения банка) операцию – например, снять все средства со счета;
– вы не забрали карту по истечении времени, указанного на экране банкомата;
– из-за технического сбоя в работе банкомата. В таком случае на экране появится служебное уведомление о сбое в работе или технической неисправности. Если банкомат показывает стандартное приглашение к обслуживанию следующего клиента, это значит, что ваша карта задержана, а не просто застряла.
В большинстве случаев банкоматы выдают чек, в котором указан код задержания карты. Этот чек потребуется при оформлении заявления на возврат. Однако если банкомат не выдал такой чек, это не является причиной отказа в возвращении карты.
Что же нужно предпринять в первую очередь? Для начала следует попробовать принудительную отмену операции. Нажмите и удерживайте кнопку «Отмена» в течение нескольких секунд. Иногда это срабатывает, и банкомат возвращает карту.
Оставайтесь у банкомата в течение ближайших 20 минут, поскольку через некоторое время он может возобновить работу.
Если банкомат карту так и не вернул, придется звонить в банк, которому принадлежит устройство. На самом банкомате обычно есть название банка и телефон. Если банкомат находится в помещении финучреждения, обратитесь к его сотруднику.
Если карту не вернул банкомат вашего банка, сообщите о случившемся по телефону, назовите свои данные и данные карты, а также при необходимости ответьте на контрольные вопросы. Сотрудник банка расскажет, что нужно делать.
Заблокируйте карту. Это необязательный, но рекомендуемый шаг, особенно если карта исчезла из-за неисправности банкомата. В таком случае вы точно будете уверены, что вашими деньгами не воспользуется постороннее лицо.
Если карту не вернул банкомат чужого банка, в первую очередь позвоните в финучреждение, его обслуживающее, и узнайте, каким образом вы можете вернуть свою карту. Затем обратитесь в банк, выдавший вам карту, и сообщите о случившемся. Возможно, вам понадобится подтверждающее письмо от вашего банка, которое нужно будет предоставить в банк, который является собственником банкомата. Обязательно заблокируйте карту. Узнайте в своем банке об условиях выпуска новой (дополнительной) карты.