С 1 января вступил в силу закон, обязывающий физлиц-предпринимателей, которые проводят наличные расчеты, применять регистраторы расчетных операций (РРО). Какова ситуация в Харьковской области с внедрением обязательных кассовых аппаратов, выяснял «Вечерний Харьков».

Кассовые аппараты – в дефиците

Ни открыть, ни закрыть смену



Бесплатная программа себя не оправдала

РРО – ловушка для предпринимателей



Как покупателю получить электронный чек?

Предприниматели саботируют РРО

Малый бизнес против дополнительного контроля

Власть пошла на уступки?

Несмотря на протесты предпринимателей, Верховная Рада не отсрочила внедрение обязательных кассовых аппаратов для ФЛП – 1 января 2022 года вступил в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов стало обязательным для всех плательщиков единого налога второй–четвертой групп, производящих расчетные операции.Такие нововведения угрожают недополучением средств в местные бюджеты и уходом бизнеса в тень, считает депутат Харьковского городского совета от Блока Светличной «Разом!» Максим Радченко.– Во-первых, непоступление в бюджет. Будет страдать социальная сфера в громадах, это коснется школ, детских садов, больниц. Во-вторых, каждый предприниматель хочет, чтобы клиент был доволен, но клиент не получает фискальный чек или товарную накладную, а посему теряет какие-то гарантии – это очевидно, – говорит депутат.Новацию уже успели ощутить на себе харьковчане.– Зашла утром в магазинчик на рынке, где разной бытовой мелочевкой торгуют, выбрала что мне надо. А продавец говорит: «Не могу товар отпустить, программа зависла». «Что же делать?», – спрашиваю. «А ничего. Ждать», – говорит. Потопталась я, потопталась и ушла ни с чем, – посетовала харьковчанка Наталья.– На днях заглянула в секонд-хенд. Из трех касс работает только одна. Очередь огромная. Причем, как выяснилось, чеки кассир не выдает. На вопросы покупателей отвечает: «Они теперь в электронном виде», – рассказывает Инга. – Я возмутилась: «Как это без чека?» А продавец твердит, как заведенная: «Чеки сейчас в электронном виде». И все, больше никаких объяснений.Как сообщил «Вечернему Харькову» глава Ассоциации частных работодателей Александр Чумак, подобные сложности могут быть связаны с требованием обязательного применения РРО. Начало года для тех, кто решился перейти на новую систему, оказалось напряженным – предприниматели столкнулись с дефицитом кассовых аппаратов и перебоями в настройках программного обеспечения.– Если брать традиционные кассовые аппараты, то их просто нет в продаже, – говорит глава Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.В налоговой это объясняют следующим образом: из-за того что введение новых правил несколько раз откладывалось, предприниматели тянули до последнего, производители тоже не торопились выпускать кассовые аппараты.– Все, как и студенты перед экзаменом, до последнего времени надеялись, что отложат введение, тем более что много раз уже откладывали. Поэтому производители не вкладывали деньги в производство, а другие не закупали. Вот и получилось: заказы на кассовые аппараты есть, но производители не успевают, – поясняет главный государственный инспектор отдела фактических проверок управления налогового аудита ГУ ГНС в Харьковской области Виталий Билоус.Если брать программные РРО, то тут, по словам Александра Чумака, возникли большие проблемы, связанные с доступом к фискальному сервису, к серверу банка-эквайера (эквайринг – это технология безналичного приема платежей с использованием банковских карт и систем бесконтактной оплаты).– Огромный наплыв запросов приводит к тому, что сервер перестает работать. Электронные РРО – это приложение к телефону, которое позволяет выбивать кассовые чеки. Информация сразу уходит на фискальный сервер, и там в течение трех суток должен появиться чек. По QR-коду на чеке можно узнать, насколько он легален – на сайте налоговой через кабинет налогоплательщика. Однако проблема в том, что сервер подвисает, – рассказывает Александр Чумак. – А из-за того, что сервер висит, предприниматель элементарно не может закрыть смену. Дело в том, что смену можно закрыть, когда вся информация по продаже уходит на фискальный сервер и ты получаешь подтверждение. И проблема в том, что предприниматели не могут ни закрыть, ни открыть смену. Продавцы просто сидят и тупо смотрят, как крутятся песочные часы, а больше ничего не происходит... Кстати, в конце прошлого года в налоговой говорили о том, что сомневаются в своей готовности к большому наплыву запросов на фискальный сервис.Бесплатные программы РРО, которые предоставляются государством, вызывают очень много нареканий, к тому же к ним нет сервисного сопровождения, сервисной поддержки.– Кроме того, не было даже версий для iOS, то есть на айфон программу РРО поставить нельзя, только на телефоны с операционной системой Android. По этой причине предприниматели вынуждены покупать платные версии, а это недешевое удовольствие. Разовый платеж платной версии – от тысячи гривен, а затем ежемесячная абонплата – от 100 гривен, – продолжает Александр Чумак. – Но даже имея это приложение, нужно еще научиться с ним работать. Если предприниматель никогда не пользовался кассовым аппаратом, то по неопытности может допустить какой-то промах. Забыл, например, выбить чек или неправильно выбил – это уже штраф в размере суммы продажи, а все последующие случаи – в размере полторы суммы продажи.В налоговой подтверждают: с 1 января штрафы ужесточились.– Штрафы поменялись. Если до 1 января штраф за не пробитие чека составлял 10% за первое нарушение, то теперь 100%, а за повторное – 150% от суммы покупки. Также изменились штрафы за неведение товарного учета. Если до этого в двукратном размере, то сейчас 100%, – сообщил Виталий Билоус.Более того, фискальные органы должны отслеживать трудоустройство лиц.– Если зарегистрировано два кассовых аппарата, один человек не может их обслуживать, нужно два человека, поэтому необходимо очень внимательно подойти к этой информации, – обращает внимание заместитель начальника ГУ ГНС в Харьковской области Ирина Сагайдак.По мнению предпринимателя ТЦ «Барабашово» Дмитрия Ищука, РРО – это ловушка для предпринимателей.– Дают дубинку для проверяющих органов, для налоговой, – возмущается он.Что касается электронных чеков, то их можно распечатать, а можно отправить покупателю в электроном виде.– Причем продавец сам принимает решение, каким образом он будет выдавать кассовый чек. Если он, допустим, за экономию природных ресурсов и сохранение лесов, то выдавать бумажный чек не будет, а отошлет его в электроном виде на телефон. Чтобы его получить, покупатель должен предоставить свой электронный ящик либо номер телефона, – объясняет Александр Чумак. – Но мы же понимаем, что у многих людей до сих пор кнопочные телефоны. А в селах допотопные гаджеты не только у покупателей, но и у продавцов. То есть ему надо купить смартфон, и дай бог еще, чтобы в его населенном пункте был бесперебойный интернет. Да, там предусмотрен оффлайн-режим работы, но если интернета в принципе нет, то и оффлайн не поможет.Таким образом, как говорит Александр Чумак, сегодня количество установленных на Харьковщине РРО нельзя назвать значительным – предприниматели просто саботируют этот процесс.В налоговой подтверждают: среди тех, кто должен зарегистрировать кассовые аппараты и соответствующее программное обеспечение, это сделала только треть предпринимателей, зарегистрированных на Харьковщине.– На 1 января 2021 было зарегистрировано 372 РРРО и 254 субъекта хозяйствования. По состоянию на сегодняшний день программных регистраторов уже зарегистрировано 11 388, их зарегистрировали 8 582 субъектов хозяйствования. Кроме этого, расчетных регистраторов по Харьковской области более 18 тысяч у более 6,5 тысячи субъектов хозяйствования, – приводит цифры заместитель начальника ГУ ГНС в Харьковской области Ирина Сагайдак.Сколько человек перешли со второй на первую группу единого налогообложения и вообще закрылись – пока у налоговой статистики нет.По словам Александра Чумака, предприниматели не согласны с обязательным введением РРО – в минувший вторник около полутора тысяч харьковчан приняли участие в акции протеста под стенами Верховной Рады.– Митингующие требовали, чтобы парламент включил в повестку дня один из законопроектов – №5866 или №5866-1, – которые отменяют обязательное введение кассовых аппаратов именно для микробизнеса, поскольку они не дают каких-либо дополнительных доходов в бюджет, а у предпринимателей появляется ненужная административная нагрузка и ненужный контроль со стороны налоговой в сферах, где больших злоупотреблений быть не может, – говорит глава ассоциации.На акцию протеста прибыли предприниматели из всей Украины – Харькова, Винницы, Каховки, Сум, Николаева, Тернополя. Предприниматели говорят, что власть их не слышит, и намерены продолжать борьбу за отмену тотальной фискализации бизнеса.Между тем Верховная Рада планирует отложить штрафы для ФЛП из-за отсутствия кассовых аппаратов до 2023 года. Предполагается, что штрафы не будут налагаться до конца 2022 года при условии, что предприниматели все-таки установят кассовые аппараты, объявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что парламент не будет идти на компромиссы с движением «SaveФОП» и отменять или отсрочивать норму об обязательном применении РРО физлицами-предпринимателями второй–четвертой групп. Его словам, парламент готов дать поблажку предпринимателям и минимизировать штрафы за неиспользование кассового аппарата, но «никаких переносов, никаких отсрочек и отмен» не будет.– Единственное, что мы сделаем – тем, кто установит РРО немедленно, до февраля месяца, фактически минимизируем штрафы на 2022 год. Я уже подал такую поправку, она пошла в законопроект об индустриальных парках, – сообщил Даниил Гетманцев.