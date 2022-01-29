С 1 января вступил в силу закон, обязывающий физлиц-предпринимателей, которые проводят наличные расчеты, применять регистраторы расчетных операций (РРО). Какова ситуация в Харьковской области с внедрением обязательных кассовых аппаратов, выяснял «Вечерний Харьков».Несмотря на протесты предпринимателей, Верховная Рада не отсрочила внедрение обязательных кассовых аппаратов для ФЛП – 1 января 2022 года вступил в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов стало обязательным для всех плательщиков единого налога второй–четвертой групп, производящих расчетные операции.
Такие нововведения угрожают недополучением средств в местные бюджеты и уходом бизнеса в тень, считает депутат Харьковского городского совета от Блока Светличной «Разом!» Максим Радченко.
– Во-первых, непоступление в бюджет. Будет страдать социальная сфера в громадах, это коснется школ, детских садов, больниц. Во-вторых, каждый предприниматель хочет, чтобы клиент был доволен, но клиент не получает фискальный чек или товарную накладную, а посему теряет какие-то гарантии – это очевидно, – говорит депутат.
Новацию уже успели ощутить на себе харьковчане.
– Зашла утром в магазинчик на рынке, где разной бытовой мелочевкой торгуют, выбрала что мне надо. А продавец говорит: «Не могу товар отпустить, программа зависла». «Что же делать?», – спрашиваю. «А ничего. Ждать», – говорит. Потопталась я, потопталась и ушла ни с чем, – посетовала харьковчанка Наталья.
– На днях заглянула в секонд-хенд. Из трех касс работает только одна. Очередь огромная. Причем, как выяснилось, чеки кассир не выдает. На вопросы покупателей отвечает: «Они теперь в электронном виде», – рассказывает Инга. – Я возмутилась: «Как это без чека?» А продавец твердит, как заведенная: «Чеки сейчас в электронном виде». И все, больше никаких объяснений.
Как сообщил «Вечернему Харькову» глава Ассоциации частных работодателей Александр Чумак, подобные сложности могут быть связаны с требованием обязательного применения РРО. Начало года для тех, кто решился перейти на новую систему, оказалось напряженным – предприниматели столкнулись с дефицитом кассовых аппаратов и перебоями в настройках программного обеспечения.
Кассовые аппараты – в дефиците
– Если брать традиционные кассовые аппараты, то их просто нет в продаже, – говорит глава Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.
В налоговой это объясняют следующим образом: из-за того что введение новых правил несколько раз откладывалось, предприниматели тянули до последнего, производители тоже не торопились выпускать кассовые аппараты.
– Все, как и студенты перед экзаменом, до последнего времени надеялись, что отложат введение, тем более что много раз уже откладывали. Поэтому производители не вкладывали деньги в производство, а другие не закупали. Вот и получилось: заказы на кассовые аппараты есть, но производители не успевают, – поясняет главный государственный инспектор отдела фактических проверок управления налогового аудита ГУ ГНС в Харьковской области Виталий Билоус.
Ни открыть, ни закрыть смену
Если брать программные РРО, то тут, по словам Александра Чумака, возникли большие проблемы, связанные с доступом к фискальному сервису, к серверу банка-эквайера (эквайринг – это технология безналичного приема платежей с использованием банковских карт и систем бесконтактной оплаты).
– Огромный наплыв запросов приводит к тому, что сервер перестает работать. Электронные РРО – это приложение к телефону, которое позволяет выбивать кассовые чеки. Информация сразу уходит на фискальный сервер, и там в течение трех суток должен появиться чек. По QR-коду на чеке можно узнать, насколько он легален – на сайте налоговой через кабинет налогоплательщика. Однако проблема в том, что сервер подвисает, – рассказывает Александр Чумак. – А из-за того, что сервер висит, предприниматель элементарно не может закрыть смену. Дело в том, что смену можно закрыть, когда вся информация по продаже уходит на фискальный сервер и ты получаешь подтверждение. И проблема в том, что предприниматели не могут ни закрыть, ни открыть смену. Продавцы просто сидят и тупо смотрят, как крутятся песочные часы, а больше ничего не происходит... Кстати, в конце прошлого года в налоговой говорили о том, что сомневаются в своей готовности к большому наплыву запросов на фискальный сервис.
Бесплатная программа себя не оправдала
Бесплатные программы РРО, которые предоставляются государством, вызывают очень много нареканий, к тому же к ним нет сервисного сопровождения, сервисной поддержки.
– Кроме того, не было даже версий для iOS, то есть на айфон программу РРО поставить нельзя, только на телефоны с операционной системой Android. По этой причине предприниматели вынуждены покупать платные версии, а это недешевое удовольствие. Разовый платеж платной версии – от тысячи гривен, а затем ежемесячная абонплата – от 100 гривен, – продолжает Александр Чумак. – Но даже имея это приложение, нужно еще научиться с ним работать. Если предприниматель никогда не пользовался кассовым аппаратом, то по неопытности может допустить какой-то промах. Забыл, например, выбить чек или неправильно выбил – это уже штраф в размере суммы продажи, а все последующие случаи – в размере полторы суммы продажи.
РРО – ловушка для предпринимателей
В налоговой подтверждают: с 1 января штрафы ужесточились.
– Штрафы поменялись. Если до 1 января штраф за не пробитие чека составлял 10% за первое нарушение, то теперь 100%, а за повторное – 150% от суммы покупки. Также изменились штрафы за неведение товарного учета. Если до этого в двукратном размере, то сейчас 100%, – сообщил Виталий Билоус.
Более того, фискальные органы должны отслеживать трудоустройство лиц.
– Если зарегистрировано два кассовых аппарата, один человек не может их обслуживать, нужно два человека, поэтому необходимо очень внимательно подойти к этой информации, – обращает внимание заместитель начальника ГУ ГНС в Харьковской области Ирина Сагайдак.
По мнению предпринимателя ТЦ «Барабашово» Дмитрия Ищука, РРО – это ловушка для предпринимателей.
– Дают дубинку для проверяющих органов, для налоговой, – возмущается он.
Как покупателю получить электронный чек?
Что касается электронных чеков, то их можно распечатать, а можно отправить покупателю в электроном виде.
– Причем продавец сам принимает решение, каким образом он будет выдавать кассовый чек. Если он, допустим, за экономию природных ресурсов и сохранение лесов, то выдавать бумажный чек не будет, а отошлет его в электроном виде на телефон. Чтобы его получить, покупатель должен предоставить свой электронный ящик либо номер телефона, – объясняет Александр Чумак. – Но мы же понимаем, что у многих людей до сих пор кнопочные телефоны. А в селах допотопные гаджеты не только у покупателей, но и у продавцов. То есть ему надо купить смартфон, и дай бог еще, чтобы в его населенном пункте был бесперебойный интернет. Да, там предусмотрен оффлайн-режим работы, но если интернета в принципе нет, то и оффлайн не поможет.
Предприниматели саботируют РРО
Таким образом, как говорит Александр Чумак, сегодня количество установленных на Харьковщине РРО нельзя назвать значительным – предприниматели просто саботируют этот процесс.
В налоговой подтверждают: среди тех, кто должен зарегистрировать кассовые аппараты и соответствующее программное обеспечение, это сделала только треть предпринимателей, зарегистрированных на Харьковщине.
– На 1 января 2021 было зарегистрировано 372 РРРО и 254 субъекта хозяйствования. По состоянию на сегодняшний день программных регистраторов уже зарегистрировано 11 388, их зарегистрировали 8 582 субъектов хозяйствования. Кроме этого, расчетных регистраторов по Харьковской области более 18 тысяч у более 6,5 тысячи субъектов хозяйствования, – приводит цифры заместитель начальника ГУ ГНС в Харьковской области Ирина Сагайдак.
Сколько человек перешли со второй на первую группу единого налогообложения и вообще закрылись – пока у налоговой статистики нет.
Малый бизнес против дополнительного контроля
По словам Александра Чумака, предприниматели не согласны с обязательным введением РРО – в минувший вторник около полутора тысяч харьковчан приняли участие в акции протеста под стенами Верховной Рады.
– Митингующие требовали, чтобы парламент включил в повестку дня один из законопроектов – №5866 или №5866-1, – которые отменяют обязательное введение кассовых аппаратов именно для микробизнеса, поскольку они не дают каких-либо дополнительных доходов в бюджет, а у предпринимателей появляется ненужная административная нагрузка и ненужный контроль со стороны налоговой в сферах, где больших злоупотреблений быть не может, – говорит глава ассоциации.
На акцию протеста прибыли предприниматели из всей Украины – Харькова, Винницы, Каховки, Сум, Николаева, Тернополя. Предприниматели говорят, что власть их не слышит, и намерены продолжать борьбу за отмену тотальной фискализации бизнеса.
Власть пошла на уступки?
Между тем Верховная Рада планирует отложить штрафы для ФЛП из-за отсутствия кассовых аппаратов до 2023 года. Предполагается, что штрафы не будут налагаться до конца 2022 года при условии, что предприниматели все-таки установят кассовые аппараты, объявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что парламент не будет идти на компромиссы с движением «SaveФОП» и отменять или отсрочивать норму об обязательном применении РРО физлицами-предпринимателями второй–четвертой групп. Его словам, парламент готов дать поблажку предпринимателям и минимизировать штрафы за неиспользование кассового аппарата, но «никаких переносов, никаких отсрочек и отмен» не будет.
– Единственное, что мы сделаем – тем, кто установит РРО немедленно, до февраля месяца, фактически минимизируем штрафы на 2022 год. Я уже подал такую поправку, она пошла в законопроект об индустриальных парках, – сообщил Даниил Гетманцев.