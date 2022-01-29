Внучка ждет ребенка. Продолжает работать. Скоро ей идти в декрет. Расскажите, какие отпускные льготы и выплаты положены беременным и мамам с малышами? Нелли Андреевна

Согласно разъяснениям на Юридическом портале бесплатной правовой помощи, отпускные льготы родителям предоставляются в рамках социальных отпусков, предусмотренных п. 4 в. 4 Закона Украины № 504.Отпуск по беременности и родам, который еще называют декретным, предоставляется на основании медицинского заключения на 126 (70 дней до родов и 56 после) или 140 календарных дней (при рождении двух и более детей или осложненных родах). Оплачиваемый декретный отпуск оформляется женщинам как по основному месту работы, так и по совместительству, начиная со дня родов.Отпуск по уходу за ребенком до трех лет назначается по окончании декретного и может неоднократно прерываться по желанию молодой мамы. Основанием для ухода в отпуск является заявление женщины с добавленной к нему копией свидетельства о рождении ребенка. Оплата отпускных производится по месту жительства женщины органами социального обеспечения.Отпуск по уходу за ребенком до шести лет в обязательном порядке дается родителям, чьи дети нуждаются в домашнем уходе (ст. 179 КЗоТ Украины). Отпуск предоставляется на срок, указанный в медицинском заключении, но его продолжительность не может быть больше, чем до достижения ребенком шестилетнего возраста. Получить отпуск можно только при предъявлении соответствующей справки о здоровье ребенка. В период этого отпуска заработная плата не сохраняется, трудовой стаж не засчитывается и финансовая помощь от государства не выплачивается. Однако должность за женщиной сохраняется.Отпуск по усыновлению предоставляется в виде одноразового оплачиваемого отпуска продолжительностью 56 календарных дней (70 календарных дней при усыновлении двух и более детей). Для оформления данного отпуска важно соблюдать временной промежуток. Другими словами, получить отпускные льготы по усыновлению можно только при подаче заявления на отпуск не позднее трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении.Дополнительный оплачиваемый отпуск на детей дается родителям, имеющим двоих и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка-инвалида до 18 лет; усыновителям, одиноким матерям (родителям), опекунам. Продолжительность дополнительного отпуска составляет десять календарных дней без учета праздничных и нерабочих, а при наличии нескольких из вышеперечисленных оснований – 17 календарных дней.