Харьковская область попала в рейтинг регионов Украины с самой высокой конкуренцией на рынке труда. Так, на одно рабочее место на Харьковщине претендуют четыре человека.

Самая высокая в Украине конкуренция на рынке труда в январе 2022 года наблюдается в Луганской и Донецкой областях. Здесь на одно рабочее место претендуют десять и девять кандидатов соответственно. Об этом свидетельствуют данные экспертно-аналитического центра grc.ua Самая низкая конкуренция зафиксирована в Тернопольской и Закарпатской областях.Наибольшая конкуренция имеет место в сфере топ-менеджмента. Так, в начале года конкуренция среди директоров составляла 20 человек на одно место. Средняя заработная плата для топ-менеджмента составляет 41 тысячу гривен.На второй позиции – государственная служба и некоммерческие организации, где на одно рабочее место претендуют девять человек.Третье место по уровню конкуренции – сфера безопасности (семь человек на место).Сферами с наименьшей конкуренцией по состоянию на начало года стали транспорт и логистика, рабочий персонал, консультирование, медицина и фармацевтика: менее одного человека на рабочее место.Напомним, в прошлом году в Харькове предлагаемые зарплаты упали вдвое. По данным экспертно-аналитического центра grc.ua, еще в апреле 2021 года средняя зарплата по актуальным вакансиям составляла 32 799 гривен. А в ноябре этот показатель снизился до 17 100 грн.Согласно данным портала, самые высокие зарплаты предлагали соискателям в IT-сфере. Меньше всего готовы были платить охранникам, продавцам и кассирам.