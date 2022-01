Стали беспокоить головные боли, иногда просто до тошноты. По части неврологии патологий нет. Во всяком случае, врач не нашел. А глотать без конца обезболивающие как-то не хочется – жаль печень. Возможно, существуют немедикаментозные способы избавления от головной боли? Капустный лист не предлагать. Наталья Н.

Существует множество причин головной боли – от усталости до дефициту определенных питательных веществ. Иногда такие проявления могут испортить не только настроение, но и планы на целый день. Эксперты ресурса Livestrong.com утверждают, что обезболивающие лекарства – не единственный способ преодолеть дискомфорт. Существуют естественные методы избавления от головной боли.Не упустите приема пищи. Из-за длительного чувство голода может произойти резкое падение уровня сахара в крови, что приведет к головной боли. По данным American Migraine Foundation, соблюдение ежедневного графика питания связано с уменьшением частоты мигрени. Чем больше перерыв между примемами пищи, тем выше риск появления головной боли.Исследования показывают, что люди, которые страдают от головной боли, имеют более низкий уровень магния. Именно поэтому American Migraine Foundation рекомендует ежедневно употреблять добавку оксида магния для профилактики мигрени (400–500 мг).Если не хотите принимать добавки, попробуйте добавить в свой рацион продукты с высоким содержанием магния: шпинат, тыквенные семечки, черную фасоль, киноа и коричневый рис, семена льна, черный шоколад, авокадо, бананы.Метаанализ 2020 года показал, что употребление имбиря облегчает головную боль. Натуральный корень можно не только добавлять в различные блюда, но и употреблять в составе травяного чая. Очистите и измельчите кусочки имбиря, положите в кастрюлю и залейте стаканом воды. Доведите смесь до кипения. Варите на медленном огне в течение 5–10 минут. Процедите чай и подайте с небольшим количеством меда и ломтиком лимона.По словам американского невролога Вернона Уильямса, обезвоживание – главный катализатор мигрени. Стакан воды может стать средством для облегчения боли. American Migraine Foundation рекомендует в течение дня употреблять воду вместо газированной воды, соков или других сладких напитков.И обязательно высыпайтесь.– Недостаток сна или неупорядоченный режим сна зачастую является причиной головной боли. Соблюдение регулярного режима сна помогает уменьшить частоту головной боли и ее тяжесть, – говорит доктор Уильямс.По данным Centers for Disease Control and Prevention, большинству взрослых нужно спать от семи до девяти часов за ночь.В одном из обзоров 2015 года ученые пришли к выводу, что витамин В2 "играет положительную роль в уменьшении частоты и продолжительности мигрени без серьезных побочных эффектов". Доза обычно составляла 400 мг в сутки.Эти витамины могут также служить здоровыми антиоксидантами, которые способствуют повышению уровня энергии. Прежде чем употреблять добавки витамина, обратитесь за советом к врачу.По данным Harvard T.H. Chan School of Public Health, витамин В2 содержится в таких продуктах: молоке, йогурте, сыре, яйцах, куриной грудке, постной говядине и свинине, лососе, миндале, шпинате.– Исследования показывают, что регулярные умеренные аэробные упражнения могут уменьшить степень тяжести и продолжительность головной боли, – утверждает доктор Уильямс. Одним из примеров такой подвижности является йога.Доказано, что йога уменьшает стресс, который является одной из причин мигрени. Исследование 2020 года показало, что люди, которые регулярно занимались йогой в течение трех месяцев, эффективнее облегчали головную боль, чем те, кто употреблял лекарства.Также доктор Уильямс рекомендует ограничить время использования гаджетов. Исследования доказывают, что слишком большое количество времени, проведенное у экрана, вызывает напряжение в шее, ухудшает качество сна и является причиной развития головной боли. В недавнем отчете National Headache Foundation говорится, что в период пандемии почти треть людей увеличила свое «экранное» время на пять и более часов.Делайте перерывы, чтобы глаза отдохнули. В нерабочее время уменьшите количество часов, проведенных перед телевизором или со смартфоном, особенно в течение часа-двух перед сном.Исследование 2020 года показало, что употребление пяти или более порций алкоголя приводит к тому, что на следующий день человек с большой вероятностью будет страдать от головной боли.А вот от кофеина стоит отказываться постепенно. Если вы недавно сократили потребление кофе или вообще отказались от него, это также может быть причиной головной боли.– Головная боль после отказа от кофеина случается у людей, которые регулярно выпивали более пяти чашек кофе в день и внезапно прекратили его употребление, – объясняет доктор медицинских наук Майкл Ричардсон.Вместо того чтобы полностью отказаться от кофеина, доктор Ричардсон рекомендует заменить утренний кофе чашкой зеленого чая, в котором кофеина меньше.