Английский в Харькове: где студенту учить иностранный язык. Варианты и форматы обучения в Харькове. Очные и дистанционные курсы с удобным графиком, современным подходом и доступной ценой.
Английский в Харькове: курсы для студентовХорошее знание английского открывает перед студентами большие возможности: поступить в зарубежное учебное заведение, устроиться на стажировку или работу в международную компанию, успешно сдать языковые экзамены и многое другое. В нашем рейтинге на englisher.com.ua вы найдете большой выбор харьковских курсов иностранного: комплексные, интенсивные, разговорные, профильные и узконаправленные.
Широкий ассортимент языковых школ позволяет студентам очной и заочной формы обучения найти оптимальный вариант с учетом их загруженности, уровня владения английским и материальных возможностей. Студенты могут изучать английский в Харькове офлайн, онлайн и на курсах выходного дня, посещать тематические разговорные клубы и профильные тренинги. Используйте наши рейтинги, информацию о программе и цене, чтобы выбрать для себя оптимальный вариант для изучения иностранного.
Английский в Харькове: варианты обучения для тех, кто совмещает изучение языка с учебойИдеальные курсы английского в Харькове для студентов сочетают в себе гибкий график, современный подход к обучению и доступную цену. Некоторым студентам подходят утренние группы, кому-то нужно вписать обучение в свой учебный или рабочий график, у кого-то нет возможности посещать очные занятие или учиться в будние — каждый случай уникален. Большое разнообразие харьковских курсов позволяет найти оптимальный вариант с учетом возможностей и потребностей студента.
Харьковские школы английского с гибким графиком — отличный вариант для студентов как очной, так и заочной формы обучения
Подборка курсов английского в Харькове с гибким графиком и доступной ценой:
Project 12
Длительность: 1 семестр — 3 месяца;
Интенсивность: 4 раза в неделю;
Цена: 883 / 983 грн;
Особенность: адаптивный график, технология «Перевернутый класс», групповые занятия + self-study уроки на платформе 12 Tracks, утренние, дневные и вечерние группы.
Green Forest
Длительность: 4 месяца;
Интенсивность: 3 раза в неделю по 90 мин;
Цена: 5950 грн / курс;
Особенность: утренние, дневные и вечерние группы, бесплатный разговорный клуб английского, обучение на базе уникальной гибридной платформы, контроль учебного процесса в личном кабинете.
Sun Rise
Длительность: 6-8 месяцев;
Интенсивность: 2 раза в неделю по 90 мин;
Цена: от 920 до 1160 грн/мес;
Особенность: занятия утром, днем и вечером, группы от 6 до 10 человек, бесплатное пробное занятие, уровни от нулевого до продвинутого, школа в центре Харькова, скидки студентам.
Language Club
Длительность: 9 месяцев;
Интенсивность: 2 раза в неделю по 90 мин;
Цена: от 850 грн/мес;
Особенность: утренние и вечерние группы, 80 % разговорной английской практики, есть возможность заниматься онлайн, удобное расположение в центре Харькова.
New York Language School
Длительность: 29 занятий;
Интенсивность: 2 раза в неделю по 120 мин;
Цена: 4550 грн / курс;
Особенность: вечерние группы, бесплатное тестирование, собеседование, отработка пропущенных уроков и спецкурсы, доступ к закрытой онлайн мастер-группе.
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