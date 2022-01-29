Аутентичные двери старых домов в историческом центре города отправляют в мусорные контейнеры, а вместо них ставят металлические. Группа энтузиастов решила исправить ситуацию – общественная организация dveryki. kharkiv презентовала первую отреставрированную дверь на ул. Чичибабина, 1.

Из исторических дверей делают заборы и сараи

Дом на Чичибабина построен немножко с понтами

Дебютная дверь преподнесла сюрпризы

Просто купить на рынке нельзя

120-летней двери дают вторую жизнь

Организация dveryki. kharkiv возникла совсем недавно – в сентябре прошлого года. Цель проекта – сохранение, реставрация и популяризация аутентичных дверей в Харькове. Команда объединяет семерых молодых энтузиастов – архитекторов и историка.– Двери – важная часть любого исторического здания, один из главных внешних элементов здания, поскольку именно с ней чаще всего взаимодействует человек, – рассказывает архитектор, куратор реставрации Сандра Струмскас. – В Харькове историческое наследие часто не ценят, столетние деревянные резные двери охотно выбрасывают и вместо них ставят металлические. Известны истории, когда из старых дверей делают во дворах заборы или сараи, используют вместо досок, чтобы прикрывать ямы. Между тем исторические двери Харькова – как маленькие жемчужины, разбросанные по городу. Их осталось мало, и каждая очень ценна. У каждой двери особый характер и своя индивидуальность: уникальные профили, пропорции, резьба и самое важное – история от момента установки двери до сегодняшнего дня. Одна из наших главных целей – заархивировать все сохранившиеся на сегодняшний день двери, предотвратить их уничтожение и привести в должный вид.Дом на ул. Чичибабина, 1 построили в 1938 году. Дверь немало повидала на своем веку и стала свидетельницей богатой биографии дома.– Когда я узнал, что открытие первой отреставрированной двери будет на ул. Чичибабина, 1, подумал: что тут реставрировать? – делится экскурсовод, архитектор Максим Розенфельд. – Я понимаю, например, немногие оставшиеся двери на харьковских исторических домах ХIХ века – на Дарвина, Девичьей. А тут – 1930-е годы. Но с другой стороны – это правильно. Весь район за Госпромом – самый что ни на есть Харьков. Почти за сто лет существования Загоспромье обросло такими культурными наслоениями, своей собственной историей, что это абсолютно автономная часть города по истории, архитектуре, планировке и даже по этим дверям.В этой части города дома строились для жилищных кооперативов, поэтому они имеют собственные имена, и с каждым зданием связано много историй. Строение на Чичибабина, 1 называлось «военвед» – дом военного ведомства.– Этот дом можно отнести к переходному периоду от конструктивизма к ар-деко (декоративному искусству. – Прим. ред). Это был момент, когда ощущалась отмашка, что можно строить не так утилитарно, а немножко с понтами, красивенько, – рассказывает Максим Розенфельд. – Первая часть Загоспромья планировалась архитекторами для разных контор и кооперативов в стиле конструктивизм. Архитектор Алексей Бекетов терпеть не мог конструктивизм, называл его коробчатым стилем, пока в 1934 году руководство страны не сообщило, что жить стало лучше, жить стало веселее и надо взять курс на освоение классического наследия прошлого. И хотя этот дом проектировал другой архитектор, Петр Шпара, он привлек академика архитектуры Алексея Бекетова для консультирования.Когда дом заселялся, практически все квартиры были генеральскими. Въезд во двор – торжественный и парадный с аркой и колоннами, в доме – большие роскошные квартиры с высокими потолками, а за порядком следил консьерж – охранник из военного ведомства. Но через два года после заселения генералов здесь началась трагическая история.– 1937 год – год большого террора, и в 1937–1939-м годах парадная арка стала мрачной ассоциацией: через нее заезжали черные воронки. Арестовывали очень многих, кто жил в этом доме, препровождая из роскошных квартир в места столь отдаленные или на тот свет, – проводит экскурс в историю Максим Розенфельд. – После войны началась третья часть истории Загоспромья: район стала плотно заселять харьковская интеллигенция. Во всем этом есть ощущение, что время не бежит, а тянется. Истории о военведах, репрессиях, оттепельных 1960-х – это об этом районе, квартале, доме.Реставрация двери в историческом Загоспромье на ул. Чичибабина, 1 стала для команды дебютом.– У этой двери очень интересная история, – рассказывает архитектор, куратор реставрации dveryki. kharkiv Юрий Пархоменко. – Когда-то она была парадной, но в 1960-е годы ее закрыли и заложили с внутренней стороны кирпичом. Там сделали подсобку для дворников, а вход в дом организовали со двора. Так продолжалось до осени прошлого года, пока неравнодушный житель дома Павел не заинтересовался дверью. Он разобрал кирпичные перегородки подсобки и обратился к нам. Написал, что было бы здорово, если бы мы смогли что-то сделать. Конечно, мы согласились.Большую часть суммы на реставрационный старт команды перечислили меценаты, а оставшиеся деньги за считанные дни собрали харьковчане. Дверь досталась реставраторам забитой рейками. По словам Юрия Пархоменко, реечный «декор» можно встретить на многих дверях Харькова. В 1960-е такая облицовка была модной: рейки как бы добавляли защиты от механических и климатических воздействий, а кроме того, как тогда считалось, двери благодаря этому выглядели более новыми и необычными.После снятия реек мастера ждали сюрпризов. Все оказалось не так плохо, хотя в работе были сложности. Про словам мастера-реставратора Ивана Сергеенко, первые трудности возникли при снятии старой масляной краски. Единственный слой оказался очень прочным и ни в какую не хотел уступать ни мощным химикатам, ни машинкам. Пришлось удалять краску очень трудоемким способом – вручную. Кроме того, парадная дверь оказалась весьма тяжелой, и ее сложно было переворачивать для точной обработки. Еще одной задачкой на сообразительность стала зияющая дыра на месте замка (вероятно, однажды его просто вырвали с мясом), и реставраторы приняли решение поставить заплатку из такой же древесины.После реставрационных работ дверь вернули на место. Ее снабдили достойной фурнитурой: латунными накладками, ручками, шпингалетами.– Шпингалеты и ручка заслуживают отдельного внимания, – замечает Юрий Пархоменко. – Так как это реставрация, просто купить их на рынке нельзя. Дверям нужна достойная фурнитура – если не родная, аутентичная, то хотя бы того же временного промежутка и похожая. Нужная фурнитура была куплена на аукционе, и теперь ручка и шпингалеты украшают дверь и радуют жителей дома.Однако даже на финише возникали непредвиденные вещи, с которыми пришлось повозиться дополнительно. Пока дверь была на реставрации в мастерской, в подъезде положили плитку. Таким образом, уровень пола поднялся на несколько сантиметров, и дверь перестала открываться.– Но и с этим мы справились. Это был интересный первый опыт. Возможно, потом будет работать сложнее и проблематичнее, но сейчас мы рады, что дверь на Чичибабина стала нашим стартом, – делится Сандра Струмскас.Историческую дверь оснастили автоматикой, и теперь, по мнению жителя дома Павла, обратившегося к команде dveryki, по функциям она ничем не уступает современным металлическим собратьям.— Аналогичные проекты есть в Одессе, во Львове. В этих городах понимают историческую ценность дверей для городов, а в Харькове принято заменять исторические двери на металлические, — говорит жилец дома №1 на ул. Чичибабина Павел. — Мне с помощью ребят хотелось доказать, что деревянная дверь может быть такой же функциональной, как металлическая, и даже лучше. Один из первых вопросов, который возник во время общения с жильцами дома – сомнения, что деревянная дверь не будет как следует закрываться, что будет холодно. Мы попытались не только восстановить внешний вид двери, но и добавить все функциональные качества, необходимые в современном жилом комплексе. Будет установлен доводчик, домофон, электромеханический замок с системой, которая позволяет закрывать дверь в случае небольших изменений в ее геометрии и функционировать долгое время.Сейчас dveryki заняты воссозданием двери на Дмитриевской, 20. Она гораздо старше и работать с ней сложнее, чем с предыдущей. Когда dveryki попросили в соцсетях отозваться жильцов данного дома, откликнулся киевлянин Алексей.– Его бабушка живет в этом доме с 1943 года. Дом построен в 1897 году, то есть двери уже больше 120 лет, – говорит Сандра Струмскас. – Мы очень хотим сохранить эти четырехстворчатые двери, которые не только красивы, но и уникальны. К слову, в подъезде сохранилась аутентичные лестницы, перила, окна и подоконники. Это большая редкость.Над 120-летней дверью придется поломать голову, тем более на ней не сохранились аутентичные ручка, дверные петли, утрачены многие деревянные детали. Dveryki собирают деньги на реставрацию. По подсчетам организации, понадобится 60 тысяч гривен.Параллельно в работе еще несколько аутентичных объектов, подъездных дверей, а также ведутся переговоры с жителями домов о реставрации.