Если вы видите в составе продукта «ешки», не стоит сразу же откладывать его в сторону. Не все пищевые добавки вредны для организма. Почему Е200 бояться не нужно, а с Е210 лучше не усердствовать?

Как разъяснили в Центре потребительских экспертиз «Тест», Е200 (сорбиновая кислота) – это пищевая добавка, которая обладает антимикробными свойствами, не токсична и не канцерогенна. В разумных дозах сорбиновая кислота оказывает положительное влияние на организм, повышая иммунитет и способствуя детоксикации. Благодаря этим свойствам добавка Е200 широко применяется в пищевой промышленности в качестве консерванта, позволяя увеличивать срок хранения продуктов питания.Добавка Е200 является самым распространенным консервантом в пищевой промышленности благодаря тому, что она безопасна для организма человека.В то же время Е210 (бензойная кислота) – пищевая добавка, средней степени опасности, используется в пищевой промышленности в качестве консерванта, проявляет антимикробное и антигрибковое действие, оказывает угнетающее воздействие на плесень, дрожжи и некоторые виды бактерий. В природе бензойная кислота содержится в бруснике, клюкве, чернике и меде. Естественным путем образуется в сыре, простокваше и в йогурте.По рекомендациям ВОЗ предельно допустимое потребление консерванта Е210 человеком не должно превышать 5 мг/кг. Превышающая это значение концентрация Е210 отрицательно влияет на печень и почки.