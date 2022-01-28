В Харькове идет набор в бригаду территориальной обороны. Туда принимают людей, готовых в случае необходимости защищать свой район и область от захватчиков вместе с ВСУ.Сейчас в Харькове в отряде теробороны уже несколько сотен человек, пишет KHARKIV Today.
Как сообщил бывший военком Харьковской области Юрий Калгушкин, который сегодня участвует в создании бригады теробороны в качестве консультанта, в бригаде территориальной обороны уже больше 500 человек, а резервистов - больше трех с половиной тысяч.
Состав бригады теробороны состоит из кадровых офицеров и резервистов. Профессиональные военные на службе занимаются организацией учений и общим руководством. Резервисты — люди разнообразных профессий, которые время от времени приходят на учения по стрельбе и один-два раза в год выезжают на большие учения, а в остальное время живут обычной жизнью.
Записаться в бригаду территориальной обороны могут как мужчины, так и женщины от 18 до 60 лет. Для этого нужно пройти медкомиссию и проверку в СБУ.
Если проверка прошла успешно и по состоянию здоровья кандидат годен для службы в резерве в военное либо в мирное время, резервист подписывает контракт: солдаты на три года, офицеры — на пять. Если резервист раньше не служил в армии, ему подберут ту специальность, которая соответствует его гражданской. По словам Юрия Калгушкина, в батальонах нужны будут юристы и бухгалтеры.
Кандидатам необходимо подать в терцентр такие документы:
• заявление
• заключение медкомиссии
• копии всех страниц паспорта
• копии свидетельства о получении идентификационного кода
• копии свидетельств о заключении брака и рождении детей
• копии документов об образовании
• характеристика с места работы
• фотокарточка 9/12.
На сборах резервистам выдадут форму и научат обращаться со стрелковым оружием.
Отмечается, что за службу в резерве теробороны обещают даже платить небольшую зарплату. Выплаты будут зависеть от зарплаты резервиста.