В Харькове идет набор в бригаду территориальной обороны. Туда принимают людей, готовых в случае необходимости защищать свой район и область от захватчиков вместе с ВСУ.

Сейчас в Харькове в отряде теробороны уже несколько сотен человек, пишет KHARKIV Today.Как сообщил бывший военком Харьковской области Юрий Калгушкин, который сегодня участвует в создании бригады теробороны в качестве консультанта, в бригаде территориальной обороны уже больше 500 человек, а резервистов - больше трех с половиной тысяч.Состав бригады теробороны состоит из кадровых офицеров и резервистов. Профессиональные военные на службе занимаются организацией учений и общим руководством. Резервисты — люди разнообразных профессий, которые время от времени приходят на учения по стрельбе и один-два раза в год выезжают на большие учения, а в остальное время живут обычной жизнью.Записаться в бригаду территориальной обороны могут как мужчины, так и женщины от 18 до 60 лет. Для этого нужно пройти медкомиссию и проверку в СБУ.Если проверка прошла успешно и по состоянию здоровья кандидат годен для службы в резерве в военное либо в мирное время, резервист подписывает контракт: солдаты на три года, офицеры — на пять. Если резервист раньше не служил в армии, ему подберут ту специальность, которая соответствует его гражданской. По словам Юрия Калгушкина, в батальонах нужны будут юристы и бухгалтеры.Кандидатам необходимо подать в терцентр такие документы:• заявление• заключение медкомиссии• копии всех страниц паспорта• копии свидетельства о получении идентификационного кода• копии свидетельств о заключении брака и рождении детей• копии документов об образовании• характеристика с места работы• фотокарточка 9/12.На сборах резервистам выдадут форму и научат обращаться со стрелковым оружием.Отмечается, что за службу в резерве теробороны обещают даже платить небольшую зарплату. Выплаты будут зависеть от зарплаты резервиста.