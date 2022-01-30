С нового года доставка газа обходится харьковчанам и жителям области дороже. Почему изменились тарифы, как снизить цифры в платежках и можно ли вообще не платить за распределение голубого топлива?

Если в прошлом году, харьковчане платили за распределение газа 0,35 гривны за кубометр без НДС (или 0,42 грн с НДС), то с 1 января 2022 года тариф составляет 0,43 гривны за кубометр в месяц (с НДС — 0,52 грн).Подорожала доставка голубого топлива и по Харьковской области. Для клиентов «Харьковгаза» тариф в 2022 году увеличился с 2,15 грн за кубометр (с НДС) до 2,39 грн.Рост платы за распределение газа связан с утверждением новых тарифов на услугу с 1 января 2022 года.– В среднем по Украине доставка (распределение) газа подорожала на 3,9%. Но для каждого отдельного облгаза размер тарифа определяется отдельно: он зависит от региона, количества потребителей и размера затрат для устойчивого функционирования газораспределительных систем. Вот почему варьируется и процент, на который возросла плата за доставку газа того или иного оператора ГРС, – разъясняют эксперты консультационного центра для населения «Газправда». – Согласно законодательству тарифы на услуги распределения природного газа на следующий год утверждаются НКРЭКУ ежегодно в конце года, обычно в декабре.Сумма в платежке за распределение газа зависит от объемов потребленного топлива. За основу берется объем использованного топлива за предыдущий период (на 2022 год это период с 1 октября 2020-го по 30 сентября 2021-го), который делится на 12 и умножается на тариф местного оператора ГРС. Но почему же тогда для расчета платы за распределение газа учтено больше кубов газа, чем фактически использовано за газовый год?Согласно разъяснениям специалистов, есть минимальные объемы потребления, определенные пунктом 2 главы 6 раздела VI Кодекса ГРС, утвержденного постановлением НКРЭКУ от 30.09.2015 № 2494:– 39 кубометров – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи;– 126 кубометров – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;– 314 кубометров – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления, или объекта потребителя, не являющегося бытовым.– Итак, даже если вы потребляете меньше, вам будут начисляться эти минимальные объемы, – уточняют в консультационном центре.Группа потребления газа определяется на момент заключения договора (в зависимости от подключенных газовых устройств: газовая плита, газовый котел, водонагреватель) и прописывается в договоре на распределение газа.– Например, если в договоре указана группа потребления, в соответствии с которой газ используется комплексно, в том числе для отопления (то есть подключен газовый котел), то минимальный объем газа за год, который берется для расчета платы за распределение, составляет 314 кубометров, – объяснили эксперты.Если потребитель не пользуется газовым котлом, ему следует обратиться к своему оператору ГРС с заявлением об отключении газового котла и изменить категорию потребления в договоре о распределении газа. Например на такую: для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи.– Однако следует обратить внимание, что изменение группы потребления повлияет на начисление за распределение только на будущие периоды, то есть, с 1 января следующего года. Рассчитанные объемы за истекший период останутся на уровне действующей на тот момент группы потребления, – предупреждают специалисты.Плата за распределение газа не начисляется только тем домохозяйствам, которым официально было прекращено газоснабжени, что подтверждается соответствующим актом.– Причем должно быть не просто прекращено, то есть опломбировано, газоснабжение. Также должен быть расторгнут договор по распределению газа, – акцентируют внимание в «Газправде».Если потребитель не желает платить за распределение газа, ему необходимо обратиться к своему оператору ГРС и написать заявление о прекращении поставки газа с расторжением договора о распределении газа. Однако при восстановлении газоснабжения придется произвести оплату за его подключение.